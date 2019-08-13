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"Укрзализныця" посоветовала, как реагировать на требование проводника собирать постель

Вторник, 13 августа 2019, 12:37

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

В "Укрзализныце" сообщили, что даже несмотря на требование проводника, постель в поезде после себя можно не собирать.

Дословно: "Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае".

 

Детали: Отмечается, что с начала 2019 года из поездов похитили 6900 единиц инвентаря на почти 400 тысяч гривен.

В частности, 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 638 одеял, 875 наволочек, 47 подушек, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 180 стаканов.

Напомним:

  • 1 августа "Железная дорога без коррупции" сообщила, что филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен. (Примерно по 4000 гривен за рушнык, что больше чем в 4 раза дороже цены на такие товары).
  • После обнародования в СМИ информации о закупке вышиванок и рушников на 1,53 миллиона гривен, руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов написал, что в УЗ решили отказаться от такого тендера.
  • 26 июля директором по закупкам АО "Укрзализныця" назначен Сергей Довгаленко.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
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