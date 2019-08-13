"Укрзализныця" посоветовала, как реагировать на требование проводника собирать постель

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

В "Укрзализныце" сообщили, что даже несмотря на требование проводника, постель в поезде после себя можно не собирать.

Дословно: "Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае".

Детали: Отмечается, что с начала 2019 года из поездов похитили 6900 единиц инвентаря на почти 400 тысяч гривен.

В частности, 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 638 одеял, 875 наволочек, 47 подушек, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 180 стаканов.

Напомним: