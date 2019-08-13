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Херсонський суд відмовив в арешті судна, яке возило пальне флоту РФ

Вівторок, 13 серпня 2019, 13:17

Джерело: Telegram-канал прокуратури АР Крим.

Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні палива для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Дослівно: "Суд відмовив у задоволенні клопотання, прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду".

Що було раніше: 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура обшукала судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року, за даними прокуратури, це ж судно, але під назвою "Вилга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в місто Севастополь.

Передісторія: 

  • 10 серпня прокуратура АР Крим провела обшуки на судні "Марія", яка підозрюється у контрабанді нафтопродуктів.
  • Раніше прокуратурою АРК було накладено штраф і виключено з реєстру судноплавства судно ALIANCA, яке незаконно заходило на окуповану територію півострова Крим.

Українська правда

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Теми: судХерсонРосіяКримокупація
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