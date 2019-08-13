Херсонський суд відмовив в арешті судна, яке возило паливо флоту РФ
Джерело: Telegram-канал прокуратури АР Крим.
Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні палива для підрозділів Чорноморського флоту РФ.
Дослівно: "Суд відмовив у задоволенні клопотання, прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду".
Що було раніше: 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура обшукала судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.
У червні 2015 року, за даними прокуратури, це ж судно, але під назвою "Вилга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в місто Севастополь.
Передісторія:
- 10 серпня прокуратура АР Крим провела обшуки на судні "Марія", яка підозрюється у контрабанді нафтопродуктів.
- Раніше прокуратурою АРК було накладено штраф і виключено з реєстру судноплавства судно ALIANCA, яке незаконно заходило на окуповану територію півострова Крим.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua