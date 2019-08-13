Джерело: Telegram-канал прокуратури АР Крим.

Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні палива для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Дослівно: "Суд відмовив у задоволенні клопотання, прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду".

Що було раніше: 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура обшукала судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року, за даними прокуратури, це ж судно, але під назвою "Вилга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в місто Севастополь.

Передісторія: