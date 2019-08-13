Херсонський суд відмовив в арешті судна, яке возило паливо флоту РФ

6323 перегляди
Вівторок, 13 серпня 2019, 13:17

Джерело: Telegram-канал прокуратури АР Крим.

Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні палива для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

Дослівно: "Суд відмовив у задоволенні клопотання, прокуратура АР Крим готує апеляційну скаргу на рішення суду".

Що було раніше: 10 серпня 2019 року, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура обшукала судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року, за даними прокуратури, це ж судно, але під назвою "Вилга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в місто Севастополь.

Передісторія: 

  • 10 серпня прокуратура АР Крим провела обшуки на судні "Марія", яка підозрюється у контрабанді нафтопродуктів.
  • Раніше прокуратурою АРК було накладено штраф і виключено з реєстру судноплавства судно ALIANCA, яке незаконно заходило на окуповану територію півострова Крим.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: суд Херсон Росія Крим окупація


powered by lun.ua
Матеріали за темою
НАБУ направило до суду справи щодо 38 суддів 13 серпня 2019, 04:17
Іще одному підозрюваному в "Ротердамі" суд дозволив вийти з-під варти 12 серпня 2019, 22:06
"Нафтогаз" оскаржує нові ціни на газ 9 серпня 2019, 17:15
Усі новини
Головні новини
Адвокат: Порошенка просять на поліграф, аби приховати відсутність доказів
Безсмертний пояснив, чому його звільнив Зеленський
Суд дозволив допитати Порошенка з детектором брехні
Державне фінансування надали 11 партіям
Усі новини
18+

10 міфів про секс, у які ви досі вірите

спорт

Чи бігати марафони та як підтримати мотивацію

їжа

Чому гриби корисні