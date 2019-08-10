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Обшукують судно, що возило в окупований Крим паливо для флоту РФ - прокуратура

Субота, 10 серпня 2019, 21:14
Обшукують судно, що возило в окупований Крим паливо для флоту РФ - прокуратура

Джерело: Прокуратура АР Крим

Прокуратура АР Крим проводить обшуку на судні "Марія", яка підозрюється у контрабанді нафтопродуктів.

Деталі: Обшуки проводяться 10 серпня на підставі рішення Херсонського міського суду в рамках кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду судна на тимчасово окуповану територію Криму.

За даними прокуратури, у червні 2015 року це судно під назвою "Вілга" поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в окупований Севастополь. 

Раніше прокуратурою АРК було накладено штраф і виключено з реєстру судноплавства судно ALIANCA, яке незаконно заходило на окуповану територію півострова Крим.

Українська правда
Теми: контрабандаКримРосіяпрокуратурафлот
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