Обшукують судно, що возило в окупований Крим паливо для флоту РФ - прокуратура
Джерело: Прокуратура АР Крим
Прокуратура АР Крим проводить обшуку на судні "Марія", яка підозрюється у контрабанді нафтопродуктів.
Деталі: Обшуки проводяться 10 серпня на підставі рішення Херсонського міського суду в рамках кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду судна на тимчасово окуповану територію Криму.
За даними прокуратури, у червні 2015 року це судно під назвою "Вілга" поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в окупований Севастополь.
Раніше прокуратурою АРК було накладено штраф і виключено з реєстру судноплавства судно ALIANCA, яке незаконно заходило на окуповану територію півострова Крим.
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