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Херсонский суд отказал в аресте судна, которое возило топливо флоту РФ

Вторник, 13 августа 2019, 13:17

Источник: Telegram-канал прокуратуры АР Крым.

Херсонский городской суд отказался арестовывать судно  "Мария", которое подозревается в перевозке топлива для подразделений Черноморского флота РФ.

Дословно: "Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда". 

Что было раньше: 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура обыскала судно "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

В июне 2015 года, по данным прокуратуры, это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

История вопроса: 

  • 10 августа прокуратура АР Крым провела обыски на судне "Мария", которое подозревается в контрабанде нефтепродуктов.
  • Ранее прокуратурой АРК был наложен штраф и исключено из реестрасудоходства судно ALIANCA, незаконно заходившее на оккупированную территорию полуострова Крым.

Украинская правда
Темы: судХерсонРосcияКрымоккупация
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