Херсонский суд отказал в аресте судна, которое возило топливо флоту РФ

Источник: Telegram-канал прокуратуры АР Крым.

Херсонский городской суд отказался арестовывать судно "Мария", которое подозревается в перевозке топлива для подразделений Черноморского флота РФ.

Дословно: "Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда".

Что было раньше: 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура обыскала судно "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

В июне 2015 года, по данным прокуратуры, это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

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