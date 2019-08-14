Данилюк про націоналізацію Приватбанку: це було обгрунтоване рішення

Рішення про націоналізацію Приватбанку було правильним, але від початку містило деякі ризики.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк, який на момент націоналізації Приватбанку займав посаду міністра фінансів, заявив в інтерв'ю BBC.

"З огляду на ту інформацію від Нацбанку, з якою я працював, рішення було правильним", - сказав він.

"Коли я представляв цей кейс на РНБО і на уряді, я зазначав, що націоналізація - це також певні ризики на майбутнє. Але через системність та боязнь ризиків, було прийнято рішення його націоналізувати", - розказав Данилюк, відповідаючи на питання щодо нинішніх судів навколо націоналізації Приватбанку.

"Що зараз оскаржується в суді - питання, чи треба його виводити з ринку, чи ні, чи правильно тоді це зробили, чи ні. Це не зовсім питання до мене. Але ті документи, які я бачив - це було обґрунтоване рішення", - додав він.

Данилюк також підкреслив, що не спілкувався із колишнім співвласником банку Ігорем Коломойським після націоналізації і він не впливає на його участь у команді президента України Володимира Зеленського.

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