Данилюк про націоналізацію Приватбанку: це було обгрунтоване рішення

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Середа, 14 серпня 2019, 05:18

Рішення про націоналізацію Приватбанку було правильним, але від початку містило деякі ризики.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк, який на момент націоналізації Приватбанку займав посаду міністра фінансів, заявив в інтерв'ю BBC.

"З огляду на ту інформацію від Нацбанку, з якою я працював, рішення було правильним", - сказав він.

"Коли я представляв цей кейс на РНБО і на уряді, я зазначав, що націоналізація - це також певні ризики на майбутнє. Але через системність та боязнь ризиків, було прийнято рішення його націоналізувати", - розказав Данилюк, відповідаючи на питання щодо нинішніх судів навколо націоналізації Приватбанку.

"Що зараз оскаржується в суді - питання, чи треба його виводити з ринку, чи ні, чи правильно тоді це зробили, чи ні. Це не зовсім питання до мене. Але ті документи, які я бачив - це було обґрунтоване рішення", - додав він.

Данилюк також підкреслив, що не спілкувався із колишнім співвласником банку Ігорем Коломойським після націоналізації і він не впливає на його участь у команді президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо:

  • Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ "Пріватофіс", пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії.
  • Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.
  • Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.
  • Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.
  • Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав 1-е місце серед 77 банків.
  • Національний банк подав проти екс-співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського позов до суду, у якому вимагає стягнути з олігарха 4,26 мільярда гривень за кредитом рефінансування, який НБУ видав Приватбанку на поруки Коломойського.

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Теми: Приват Данилюк Коломойський


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