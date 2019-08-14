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Данилюк о национализации Приватбанка: это было обоснованное решение

Среда, 14 августа 2019, 05:18

Решение о национализации Приватбанка было правильным, но изначально содержало некоторые риски.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк, который на момент национализации Приватбанка занимал должность министра финансов, заявил в интервью BBC.

"Учитывая ту информацию от Нацбанка, с которой я работал, решение было правильным", - сказал он.

"Когда я представлял этот кейс на СНБО и на правительстве, я отмечал, что национализация - это также определенные риски на будущее. Но из-за системности и боязни рисков, было принято решение его национализировать", - рассказал Данилюк, отвечая на вопрос о нынешних судах вокруг национализации Приватбанка.

"Что сейчас оспаривается в суде - вопрос, надо ли его выводить с рынка, или нет, правильно тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы, которые я видел - это было обоснованное решение", - добавил он.

Данилюк также подчеркнул, что не общался с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским после национализации и он не влияет на его участие в команде президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним:

  • Печерский районный суд Киева 5 июля удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис", связанного с Игорем Коломойским, и снял арест с 415 объектов недвижимости компании.
  • Как сообщалось, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
  • Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
  • В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
  • Согласно данным Нацбанка, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.
  • Национальный банк подал против экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского иск в суд, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку на поруки Коломойского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПриватАлександр ДанилюкКоломойский
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