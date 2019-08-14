Данилюк о национализации Приватбанка: это было обоснованное решение

Решение о национализации Приватбанка было правильным, но изначально содержало некоторые риски.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк, который на момент национализации Приватбанка занимал должность министра финансов, заявил в интервью BBC.

"Учитывая ту информацию от Нацбанка, с которой я работал, решение было правильным", - сказал он.

"Когда я представлял этот кейс на СНБО и на правительстве, я отмечал, что национализация - это также определенные риски на будущее. Но из-за системности и боязни рисков, было принято решение его национализировать", - рассказал Данилюк, отвечая на вопрос о нынешних судах вокруг национализации Приватбанка.

"Что сейчас оспаривается в суде - вопрос, надо ли его выводить с рынка, или нет, правильно тогда это сделали или нет. Это не совсем вопрос ко мне. Но те документы, которые я видел - это было обоснованное решение", - добавил он.

Данилюк также подчеркнул, что не общался с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским после национализации и он не влияет на его участие в команде президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним: