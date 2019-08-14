Суд зняв браслет з фігуранта справи про вкрадені в обленерго сотні мільйонів

Джерело: "Радіо Свобода"

Солом’янський районний суд Києва зняв електронний браслет із колишнього народного депутата і екс-голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, якого НАБУ підозрює в організації енергетичної схеми на понад 346 мільйонів гривень.

Дослівно: "Суддя Сергій Коробенко дозволив зняти з екс-депутата електронний браслет, але водночас продовжив дію інших його зобов’язань:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожною вимогою;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування, що стосується даного кримінального провадження, з підозрюваним і свідками;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну."

Деталі: Суддя частково задовольнив клопотання прокурора Володимира Кривенка і на два місяці продовжив термін дії всіх обов’язків для Крючкова до 29 серпня. Кривенко наголосив, що досудове розслідування НАБУ ще триває, а "ризики перешкоджання підозрюваним подальшому досудовому розслідуванню не зменшилися".

Відповідне рішення суддя ухвалив 25 липня.

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