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Суд зняв браслет з фігуранта справи про вкрадені в обленерго сотні мільйонів

Середа, 14 серпня 2019, 13:02

Джерело: "Радіо Свобода"

Солом’янський районний суд Києва зняв електронний браслет із колишнього народного депутата і екс-голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, якого НАБУ підозрює в організації енергетичної схеми на понад 346 мільйонів гривень.

Дослівно: "Суддя Сергій Коробенко дозволив зняти з екс-депутата електронний браслет, але водночас продовжив дію інших його зобов’язань:

  • прибувати до детектива, прокурора або суду за кожною вимогою;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детективу, прокурору чи суду про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування, що стосується даного кримінального провадження, з підозрюваним і свідками;
  • здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну."

Деталі: Суддя частково задовольнив клопотання прокурора Володимира Кривенка і на два місяці продовжив термін дії всіх обов’язків для Крючкова до 29 серпня. Кривенко наголосив, що досудове розслідування НАБУ ще триває, а "ризики перешкоджання підозрюваним подальшому досудовому розслідуванню не зменшилися".

Відповідне рішення суддя ухвалив 25 липня.

Нагадаємо:

  • Раніше "Схеми" розповіли, що Дмитро Крючков разом із соратником президента Ігорем Кононенком, бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями, ймовірно, причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго.
  • У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднили підозру Крючкову.
  • 17 квітня Солом’янський суд Києва взяв під варту бізнесмена Дмитра Крючкова, якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України, з альтернативою заставиу розмірі 7 мільйонів гривень – хоча обвинувачення клопотало про заставу у 346 мільйонів гривень.
  • Тоді ж прокурори САП заявили, що планують оскаржувати це рішення.
  • Але вже 19 квітня Крючковавипустили із СІЗО під заставу в 7 мільйонів гривень, яку вніс його адвокат Олександр Лисак, і зобов'язали носити електронний браслет.
  • Згодом суд відмовив у задоволенні апеляції САП щодо збільшення розміру застави Крючкову – і залишив її без змін.

Українська правда

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Теми: суденергетикаНАБУгроші
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