Источник: "Радио Свобода"

Соломенский районный суд Киева снял электронный браслет из бывшего народного депутата и экс-председателя правления "Енергомережі" Дмитрия Крючкова, которого НАБУ подозревает в организации энергетической схемы более чем 346 млн гривен.

Дословно: "Судья Сергей Коробенко позволил снять с экс-депутата электронный браслет, но одновременно продлил действие других его обязательств:

прибывать в детективу, прокурору или в суд по каждому требованию;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения, касающегося данного уголовного производства, с подозреваемыми и свидетелями;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину".

Детали: Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора Владимира Кривенко и на два месяца продлил срок действия всех обязанностей Крючкова до 29 августа. Кривенко отметил, что досудебное расследование НАБУ еще продолжается, а "риски препятствования подозреваемым в дальнейшем досудебном расследовании не уменьшились".

Соответствующее решение судья принял 25 июля.

Напомним: