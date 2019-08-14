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Скандальний суд поновив люстрованого заступника генпрокурора

Середа, 14 серпня 2019, 14:54
Скандальний суд поновив люстрованого заступника генпрокурора
Микола Голомша

Джерело: прес-служба ОАСК

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді першого заступника Генерального прокурора Миколу Голомшу, якого звільнили за законом про люстрацію.

Дослівно: "Розглянувши адміністративну  справу за позовом Миколи Голомши до Генпрокуратури, ухвалив – визнати протиправним та скасувати наказ ГПУ про його звільнення з посади першого заступника Генерального прокурора і ухвалив поновити Голомшу на посаді.

Суд вважає, що позивач не може бути притягнутий до відповідальності лише в силу одного факту зайняття ним посади, що не визнавалося правопорушенням на час її зайняття позивачем".

Позиція ГПУ: У відомстві ще не отримали відповідне рішення суду і зазначили, що будуть його коментувати лише після ознайомлення.

Деталі: На думку суду, при проведенні люстрації, вина Голомші не була доведена, а ГПУ як відповідач не надала суду доказів того, що Голомша своїми діями сприяв узурпації влади президентом Віктором Януковичем, чи має стосунок до підриву основ нацбезпеки і оборони або порушення прав і свобод.

Голомшу звільнили за законом України "Про очищення влади". ОАСК пише, що у кожному випадку люстрації має бути дотриманий "індивідуальний характер", а вина працівника має бути доведена в кожному конкретному випадку.  

Суд мотивував рішення тим, що Голомша займав у ГПУ не політичну посаду, і не доведено правомірності застосування щодо нього процедур, передбачених законом про люстрацію.

Зокрема, ОАСК дійшов висновку "про недоведеність правомірності прийняття оскаржуваного рішення з підстав, у ньому зазначених, що є достатньою і самостійною підставою для скасування рішення про звільнення".

Історія питання:

  • Розгляд справи тривав з листопада 2014 року. У квітні 2015 року суд зупинив провадження у справі до вирішення Конституційним судом справи щодо конституційності  окремих положень закону "Про очищення влади".
  • Голомша був першим заступником генпрокурора Віталія Яреми (з 27 лютого 2014 року до 23 жовтня того ж року).
  • У 2015 році він очолив політичну партію "Патріот".
  • 2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще 3-м суддям ОАСК вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Украинская правда
Теми: судГенпрокуратураОАСК
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