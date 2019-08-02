Голові Окружного адмінсуду та трьом його колегам вручили підозри

Джерело: прес-служба ГПУ у коментарі "Українській правді"

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Деталі: Крім Вовка до Генпрокуратури за повісткою прийшли судді ОАСК Ігор Погрібніченко та Євгеній Аблов та суддя Суворівського районного суду м. Одеси Іван Шепітко.

Їх викликали на 2 серпня для вручення підозр і допиту.

Станом на 15:30 усі судді перебувають на допиті.

Пізніше, о 16:30 представник прес-служби прокуратури повідомила журналістам, що усім чотирьом суддям вручили підозри.

Згідно з оприлюдненими повістками, підозри, крім тиску на ВККС, стосуються перевищення влади, шахрайства, службового підроблення та недбалості, незаконного перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.

Паралельно біля головного входу до Генпрокуратури відбувається акція проти керівника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка, який займається, в тому числі, справою Окружного адмінсуду. Від Горбатюка вимагають розслідувати справи по вбивствам на Майдані. Водночас, деякі учасники акції ховають свої обличчя від журналістів та відмовляються відповідати на запитання.

Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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