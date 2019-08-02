Голові Окружного адмінсуду та трьом його колегам вручили підозри
Джерело: прес-служба ГПУ у коментарі "Українській правді"
Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку вручили підозру у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
Деталі: Крім Вовка до Генпрокуратури за повісткою прийшли судді ОАСК Ігор Погрібніченко та Євгеній Аблов та суддя Суворівського районного суду м. Одеси Іван Шепітко.
Їх викликали на 2 серпня для вручення підозр і допиту.
Станом на 15:30 усі судді перебувають на допиті.
Пізніше, о 16:30 представник прес-служби прокуратури повідомила журналістам, що усім чотирьом суддям вручили підозри.
Згідно з оприлюдненими повістками, підозри, крім тиску на ВККС, стосуються перевищення влади, шахрайства, службового підроблення та недбалості, незаконного перешкоджання мітингам, постановлення завідомо неправосудних рішень, пропозиції або надання хабара, втручання в роботу автоматичного документообігу суду.
Паралельно біля головного входу до Генпрокуратури відбувається акція проти керівника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка, який займається, в тому числі, справою Окружного адмінсуду. Від Горбатюка вимагають розслідувати справи по вбивствам на Майдані. Водночас, деякі учасники акції ховають свої обличчя від журналістів та відмовляються відповідати на запитання.
Про те, у чому підозрюють суддів, читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Історія питання:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
- Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. Голова суду Павло Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.