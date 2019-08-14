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Скандальный суд восстановил люстрированного заместителя генпрокурора

Среда, 14 августа 2019, 14:54
Скандальный суд восстановил люстрированного заместителя генпрокурора
Николай Голомша

Источник: пресс-служба ОАСК

Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя Генерального прокурора Николая Голомшу, которого уволили за законом об очищении власти.

Дословно: "Рассмотрев дело по иску Николая Голомши к Генпрокуратуре, постановил - признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя Генерального прокурора и принял восстановить Голомшу в должности.

Суд считает, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности, что не признавалось правонарушением в момент его занятия истцом".

Позиция ГПУ: В ведомстве еще не получили соответствующее решение суда и отметили, что будут его комментировать только после ознакомления.

Детали: По мнению суда, при проведении люстрации, вина Голомши не была доведена, а ГПУ в качестве ответчика не предоставила суду доказательств того, что Голомша своими действиями способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, или имеет отношение к подрыву основ нацбезопасности и обороны, или нарушения прав и свобод.

Голомшу уволили по закону Украины "О очистке власти". ОАСК пишет, что в каждом случае при люстрации должен быть соблюден "индивидуальный характер" и вина работника должна быть доведена в каждом конкретном случае.

Суд мотивировал решение тем, что Голомша занимал в ГПУ не политическую должность, и не доказано правомерности применения к нему процедур, предусмотренных законом о люстрации.

В частности, ОАСК пришел к выводу "о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения на основаниях, в нем указанных, что является достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении".

История вопроса:

  • Рассмотрение дела длилось с ноября 2014 года. В апреле 2015 года суд прекратил производство по делу до решения Конституционного суда о конституционности отдельных положений закона "Об очистке власти".
  • Голомша был первым заместителем генпрокурора Виталия Яремы (с 27 февраля 2014 до 23 октября того же года).
    В 2015 году он возглавил политическую партию "Патриот".
  • 2 августа главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 3-м судьям ОАСК вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.

В чем подозревают судей – читайте в материале УП "Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ по Окружного админсуда

Украинская правда
Темы: судГенпрокуратураОАСК
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