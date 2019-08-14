Скандальный суд восстановил люстрированного заместителя генпрокурора

Источник: пресс-служба ОАСК

Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя Генерального прокурора Николая Голомшу, которого уволили за законом об очищении власти.

Дословно: "Рассмотрев дело по иску Николая Голомши к Генпрокуратуре, постановил - признать противоправным и отменить приказ ГПУ о его увольнении с должности первого заместителя Генерального прокурора и принял восстановить Голомшу в должности.

Суд считает, что истец не может быть привлечен к ответственности только в силу одного факта занятия им должности, что не признавалось правонарушением в момент его занятия истцом".

Детали: По мнению суда, при проведении люстрации, вина Голомши не была доведена, а ГПУ в качестве ответчика не предоставила суду доказательств того, что Голомша своими действиями способствовал узурпации власти президентом Виктором Януковичем, или имеет отношение к подрыву основ нацбезопасности и обороны, или нарушения прав и свобод.

Голомшу уволили по закону Украины "О очистке власти". ОАСК пишет, что в каждом случае при люстрации должен быть соблюден "индивидуальный характер" и вина работника должна быть доведена в каждом конкретном случае.

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