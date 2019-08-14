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Голомша хоче компенсації зарплатні в ГПУ за майже 5 років

Середа, 14 серпня 2019, 17:09

Джерело: коментар Миколи Голомші в ефірі "112 Україна"

Поновлений судом на посаді першого заступника Генерального прокурора Микола Голомша заявив, що буде вимагати компенсації заробітної плати за період, коли він вимушено не працював в ГПУ.

Голомша про те, коли повернеться на роботу: "Я не очікував, що сьогодні (14 серпня) буде таке рішення, тому мені потрібен хоча б тиждень на осмислення цього всього. Поки що я консультуюсь, раджусь".

Голомша про компенсацію зарплатні: "Я не олігарх, у мене немає заводів-пароходів (пароплавів – укр.), у мене є родина, сім’я. Я вважаю, що це було несправедливо. Я буду претендувати на ті кошти, які мені повинні були виділити".

Деталі: Водночас, Голомша заявив, що не знає скільки приблизно йому повинні виплатити в ГПУ.

Голомшу звільнили з посади у жовтні 2014 році. Таким чином, ГПУ має йому компенсувати заробітну плату за майже 5 років.

У 2017 році Голомша судився із пенсійним фондом, вимагаючи перерахувати йому пенсію. Суд прохання екс-прокурора задовольнив, зобов'язавши провести перерахунок пенсії.

Тоді він надав суду довідку з ГПУ, де була інформація, що заробітна плата першого заступника Генпрокурора з 01.12.2015 становить 44896,16 грн.

Наразі посаду першого заступника Генерального прокурора займає Дмитро Сторожук. У декларації за 2018 рік Сторожук вказав 1 млн 679 901 грн заробітної плати за основним місцем роботи. 

Що було раніше: 14 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді першого заступника Генпрокурора Миколу Голомшу, якого звільнили за законом про люстрацію.

Історія питання:

  • Розгляд справи тривав з листопада 2014 року. У квітні 2015 року суд зупинив провадження у справі до вирішення Конституційним судом справи щодо конституційності окремих положень закону "Про очищення влади".
  • Голомша був першим заступником генпрокурора Віталія Яреми (з 27 лютого 2014 року до 23 жовтня того ж року).
  • У 2015 році він очолив політичну партію "Патріот".

Альона Мазуренко, УП
Теми: Генпрокуратурасуд
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