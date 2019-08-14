Голомша хоче компенсації зарплатні в ГПУ за майже 5 років

Джерело: коментар Миколи Голомші в ефірі "112 Україна"

Поновлений судом на посаді першого заступника Генерального прокурора Микола Голомша заявив, що буде вимагати компенсації заробітної плати за період, коли він вимушено не працював в ГПУ.

Голомша про те, коли повернеться на роботу: "Я не очікував, що сьогодні (14 серпня) буде таке рішення, тому мені потрібен хоча б тиждень на осмислення цього всього. Поки що я консультуюсь, раджусь".

Голомша про компенсацію зарплатні: "Я не олігарх, у мене немає заводів-пароходів (пароплавів – укр.), у мене є родина, сім’я. Я вважаю, що це було несправедливо. Я буду претендувати на ті кошти, які мені повинні були виділити".

Деталі: Водночас, Голомша заявив, що не знає скільки приблизно йому повинні виплатити в ГПУ.

Голомшу звільнили з посади у жовтні 2014 році. Таким чином, ГПУ має йому компенсувати заробітну плату за майже 5 років.

Наразі посаду першого заступника Генерального прокурора займає Дмитро Сторожук. У декларації за 2018 рік Сторожук вказав 1 млн 679 901 грн заробітної плати за основним місцем роботи.

Що було раніше: 14 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді першого заступника Генпрокурора Миколу Голомшу, якого звільнили за законом про люстрацію.

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