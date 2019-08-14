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Голомша хочет компенсации зарплаты в ГПУ за почти 5 лет

Среда, 14 августа 2019, 17:09

Источник: комментарий Николая Голомши в эфире "112 Украина"

Восстановленный судом на должности первого заместителя Генерального прокурора Николай Голомша заявил, что будет требовать компенсации заработной платы за период, когда он вынужденно не работал в ГПУ.

Голомша о том, когда вернется на работу: "Я не ожидал, что сегодня (14 августа) будет такое решение, поэтому мне нужна хотя бы неделя на осмысление этого всего. Пока я консультируюсь, советуюсь".

Голомша о компенсации зарплаты: "Я не олигарх, у меня нет заводов-пароходов, у меня есть семья. Я считаю, что это было несправедливо. Я буду претендовать на те средства, которые мне должны были выделить".

Детали: В то же время, Голомша заявил, что не знает сколько примерно ему должны выплатить в ГПУ.

Голомшу уволили с должности в октябре 2014 года. Таким образом, ГПУ должна ему компенсировать заработную плату за почти 5 лет.

В 2017 году Голомша судился с пенсионным фондом, требуя перечислить ему пенсию. Суд просьбу экс-прокурора удовлетворил, обязав провести перерасчет пенсии.

Тогда он предоставил суду справку из ГПУ, где была информация, что заработная плата первого заместителя Генпрокурора с 01.12.2015 составляет 44896,16 грн.

Сейчас должность первого заместителя Генерального прокурора занимает Дмитрий Сторожук. В декларации за 2018 год Сторожук указал 1 млн 679 901 грн заработной платы по основному месту работы.

Что было раньше: 14 августа Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генпрокурора Николая Голомшу, которого уволили по закону о люстрации.

История вопроса:

  • Рассмотрение дела длилось с ноября 2014 года. В апреле 2015 года суд прекратил производство по делу до решения Конституционного суда о конституционности отдельных положений закона "Об очистке власти".
  • Голомша был первым заместителем генпрокурора Виталия Яремы(с 27 февраля 2014 до 23 октября того же года).
  • В 2015 году он возглавил политическую партию "Патриот".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Генпрокуратурасуд
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