Голомша хочет компенсации зарплаты в ГПУ за почти 5 лет
Источник: комментарий Николая Голомши в эфире "112 Украина"
Восстановленный судом на должности первого заместителя Генерального прокурора Николай Голомша заявил, что будет требовать компенсации заработной платы за период, когда он вынужденно не работал в ГПУ.
Голомша о том, когда вернется на работу: "Я не ожидал, что сегодня (14 августа) будет такое решение, поэтому мне нужна хотя бы неделя на осмысление этого всего. Пока я консультируюсь, советуюсь".
Голомша о компенсации зарплаты: "Я не олигарх, у меня нет заводов-пароходов, у меня есть семья. Я считаю, что это было несправедливо. Я буду претендовать на те средства, которые мне должны были выделить".
Детали: В то же время, Голомша заявил, что не знает сколько примерно ему должны выплатить в ГПУ.
Голомшу уволили с должности в октябре 2014 года. Таким образом, ГПУ должна ему компенсировать заработную плату за почти 5 лет.
В 2017 году Голомша судился с пенсионным фондом, требуя перечислить ему пенсию. Суд просьбу экс-прокурора удовлетворил, обязав провести перерасчет пенсии.
Тогда он предоставил суду справку из ГПУ, где была информация, что заработная плата первого заместителя Генпрокурора с 01.12.2015 составляет 44896,16 грн.
Сейчас должность первого заместителя Генерального прокурора занимает Дмитрий Сторожук. В декларации за 2018 год Сторожук указал 1 млн 679 901 грн заработной платы по основному месту работы.
Что было раньше: 14 августа Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генпрокурора Николая Голомшу, которого уволили по закону о люстрации.
История вопроса:
- Рассмотрение дела длилось с ноября 2014 года. В апреле 2015 года суд прекратил производство по делу до решения Конституционного суда о конституционности отдельных положений закона "Об очистке власти".
- Голомша был первым заместителем генпрокурора Виталия Яремы(с 27 февраля 2014 до 23 октября того же года).
- В 2015 году он возглавил политическую партию "Патриот".
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