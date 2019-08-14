Генпрокуратура викликала Пінчука на допит

1712 переглядів
Середа, 14 серпня 2019, 20:24

Джерело: повістка Генпрокуратури, "Інтерфакс-Україна"

Генеральна прокуратура викликала на допит олігарха Віктора Пінчука як свідка у справі стосовно "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Текст повістки: "З’явитися 27 серпня об 11 годині до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій за вашою участю, як свідка у кримінальному провадженні від 19.08.2016".

Передісторія:

  • 31 травня стало відомо про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
  • За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були екс-регіонал Євген Геллер і екс-нардеп Віталій Калюжний.
  • У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
  • Нардеп Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
  • 21 березня 2019 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура розслідує, чи навмисно правоохоронні органи України під час президентської кампанії 2016 року в США "злили" фінансові звіти про тодішнього главу кампанії Трампа Пола Манафорта, намагаючись вплинути на вибори на користь Гілларі Клінтон.

Знати більше: Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Український ТРАМПлін для Манафорта

Хроніка 31 травня. Амбарна книга Партії регіонів та битва Бойка за меткомбінат

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Пінчук Генпрокуратура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський призначив своїм радником екс-медійника Пінчука 29 липня 2019, 12:47
"Інтерпайп" Пінчука підзаробила на експорті коліс і труб до Росії – "Схеми" 29 липня 2019, 10:00
Зеленський відповів, чи просив у нього щось Пінчук за повернення Кучми у ТКГ 26 липня 2019, 11:51
Усі новини
Головні новини
САП оскаржила запобіжні заходи двом екс-чиновникам НКРЕКП у справі "Ротердам+"
Вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на ТЕС Ахметова за зниженою ціною
Супрун поговорила з Зеленським про медреформу
Усі новини
мандри

7 речей, які варто зробити під час подорожі у нове місто

психологія

"Досить пропагувати щастя": коли стрес та тривожність можуть бути корисними

здоров'я

7 найбільш поширених міфів про дієти