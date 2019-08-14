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Генпрокуратура викликала Пінчука на допит

Середа, 14 серпня 2019, 20:24

Джерело: повістка Генпрокуратури, "Інтерфакс-Україна"

Генеральна прокуратура викликала на допит олігарха Віктора Пінчука як свідка у справі стосовно "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Текст повістки: "З’явитися 27 серпня об 11 годині до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури для проведення процесуальних дій за вашою участю, як свідка у кримінальному провадженні від 19.08.2016".

Передісторія:

  • 31 травня стало відомо про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
  • За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були екс-регіонал Євген Геллер і екс-нардеп Віталій Калюжний.
  • У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
  • Нардеп Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
  • 21 березня 2019 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура розслідує, чи навмисно правоохоронні органи України під час президентської кампанії 2016 року в США "злили" фінансові звіти про тодішнього главу кампанії Трампа Пола Манафорта, намагаючись вплинути на вибори на користь Гілларі Клінтон.

Знати більше: Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Український ТРАМПлін для Манафорта

Хроніка 31 травня. Амбарна книга Партії регіонів та битва Бойка за меткомбінат

Українська правда
Теми: ПінчукГенпрокуратура
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