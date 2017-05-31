Хроніка 31 травня. Амбарна книга Партії регіонів та битва Бойка за меткомбінат

Найцікавіше: 2001. Двовекторність від Кучми 2010. Бойко просить захисту від рейдерської атаки на меткомбінат імені Ілліча 2016. Чорна бухгалтерія Партії регіонів

2001, четвер

– Президент Леонід Кучма назвав себе найбільшим прихильником співпраці з Росією та іншими країнами колишнього Радянського Союзу. Про це він сказав журналістам на саміті СНД. "Україна свій шлях вибрала, ми також за союз – Європейський, хоч нам довго туди рухатися", – також додав він.

– 80% всього газу, що споживається в Україні, надходить з Росії, пише французська Le Monde. А також 2/3 необхідної нафти і 100% ядерного палива. Російські експерти оцінюють український борг в $2,2 млрд. Видання нагадує, що в 1999 році в рахунок погашення боргу Україна передала Росії 11 стратегічних бомбардувальників та 600 крилатих ракет.

2002, п’ятниця

– Опозиція б’ється за парламентські комітети і поки що програє. У БЮТ заявили, що виходять з переговорного процесу, бо опозиція вже не має більшості – і таким чином, відповідальність за за все, що відбувається у парламенті, нестимуть пропрезидентські сили.

2005, вівторок

– "Петро Олексійович не може бути сірим. Я не знаю людей, рівних йому за працездатністю. […] Скажімо, за працездатністю Порошенка можна порівняти хіба що в якійсь мірі з покійним Разумковим і в якійсь мірі з Горбуліним". Роман Безсмертний заперечує, що секретар РНБО Петро Порошенко може стати сірим кардиналом.

– Україна та Росія не можуть домовитися щодо кордону в Азовсько-Чорноморській акваторії. Україна хоче розділити Керченську протоку по тому кордону, що існував в Радянському Союзі між РСФСР і УРСР. У Росії здивовані такою позицією.

2006, середа

– В Держдумі РФ стверджують, що випадково схвалили запит в уряд з вимогою повернути Крим Росії згідно з Кучук-Кайнарджийським договором. За словами депутатів, вони не одразу зметикували, у чому полягала суть цієї ініціативи.

З подібним запитом російські депутати звернулися до уряду 26 травня.

– На підставі рішення Апеляційного суду Генпрокуратура закрила справу проти екс-губернатора Київщини Анатолія Засухи.

Справу проти Засухи було відкрито у 2005 році. Його підозрювали в перевищенні влади та службовій фальсифікації.

– З 1 липня газ для населення має подорожчати одразу на 50%. Так зазначено у фінансовому плані "Нафтогазу України" на 2006 рік.

2007, четвер

– Президент Віктор Ющенко продовжив строк чинності Верховної Ради на один день, щоб депутати змогли ухвалити необхідні для перевиборів закони, та поїхав з візитом у Хорватію. І вже звідти поставив ультиматум: якщо парламент не реалізує політичні домовленості, досягнуті в ході переговорів між прихильниками та противниками коаліції, то БЮТ і "Наша Україна" вийдуть з Верховної Ради. У цьому випадку через 60 днів відбудуться нові вибори.

2008, субота

– Бійка року між нардепом від ПР Нестором Шуфричем та керівником Управління держохорони Валерієм Гелетеєм не відбулася. Супротивники анонсували її заздалегідь та нібито активно до неї готувалися. Під школу Олімпійського резерву, де вона й мала відбуватися, навіть припаркували машину швидкої допомоги.

Але Гелетей приїхав до Шуфрича, запропонував потиснути один одному руки, – і Шуфричу, який готувався до бою тиждень, залишилося хіба що провести двохвилинний спаринг зі своїм тренером.

Дмитро Амідов

2009, неділя

Як повідомляють джерела "Української правди", прем’єр Юлія Тимошенко і лідер Партії регіонів Віктор Янукович попередньо погодили проект створення широкої коаліції. Проект передбачає спільні дії БЮТ і Партії регіонів до 2024 року, у тому числі обрання президента в парламенті.

2010, понеділок

– Гендиректор Маріупольського меткомбінату імені Ілліча Володимир Бойко звернувся до президента Віктора Януковича з проханням захистити підприємство від "колосальної рейдерської атаки".

Раніше всі акції ЗАТ "Ілліч-Сталь", що володіє 90,41% акцій меткомбінату, були продані за 240 мільйонів гривень при оціночній вартості в $2 млрд. В меткомбінаті визнали, що операція відбулась, однак вона була зроблена таємно брокером, який недобросовісно скористався виданою довіреністю.

"Далі ми будемо об'єднуватися з кимось, тому що інакше комбінат ім. Ілліча, який не має своєї сировинної бази, просто загине", – сказав Бойко.

– До Януковича звернулися і захисники парку Горького в Харкові. Вони просять допомогти зупинити вирубку дерев, яка почалася 20 травня з метою прокладання дороги. За словами активістів, кількість харків'ян, побитих і затриманих у зіткненнях, вже перевалила за кілька десятків.

– "Зі зміною внутрішньої політики в Україні – зміною ставлення до тієї ж російської мови, російської культури й так далі – ті сепаратистські настрої, які спостерігалися раніше (в Криму), вщухнуть, бо втратиться сенс". Голова СБУ Валерій Хорошковський впевнений, що сепаратизм Криму поки не загрожує.

2011, вівторок

– Суддя Сергій Вовк, який розглядає справу екс-міністра МВС Юрія Луценка, і сам раніше притягався до кримінальної відповідальності. За словами нардепа Геннадія Москаля, проти Вовка була порушена кримінальна справа за підробку та використання підробленого рішення суду, викрадення цивільної справи та шахрайське заволодіння землею.

– "Україна в цьому сенсі взагалі дещо дивовижна країна. У нас за статистикою 77% українців, 17% росіян, решта – громадяни інших національностей. Але при такому співвідношенні 60% населення в столиці говорить, живе, спілкується, зустрічається з дівчатами російською мовою". Міністр освіти Дмитро Табачник пояснює, що в Києві небагато шкіл з російською мовою викладання.

2012, четвер

– МВС заявило, що затримало двох жителів Дніпропетровська (зараз – Дніпро) у підозрі в організації вибухів у місті. Зловмисники нібито вимагали виплатити їм 4,5 мільйони доларів.

Вдень 27 квітня у Дніпропетровську протягом години сталося чотири вибухи, постраждала 31 людина.

– Усі члени уряду Франції вирішили не їхати в Україну на матчі чемпіонату Європи з футболу, протестуючи проти утисків, що відбуваються в Україні. Але Євросоюз в цілому не бойкотуватиме Євро-2012, бо зацікавлений в його успіху.

2013, п’ятниця

– Україна підписала меморандум з Митним союзом Єдиного економічного простору (Росія, Білорусь, Казахстан) про поглиблення співпраці. Російський прем’єр Дмитро Медведєв підкреслив, що тепер Україна має прийняти ряд дуже складних і часом непопулярних рішень.

– В Сімеїзі (Крим) в дитячому санаторії обвалився балкон, внаслідок чого одна дитина загинула. Трагедія сталася через те, що будівля давно підлягала ремонту. Але місцевий керівник звинуватив в усьому опозицію, яка нібито провела під будівлею несанкціоновану політичну акцію, через що діти вийшли на балкон.

– Серед депутатів Верховної Ради сьомого скликання 26 докторів наук, 22 професори та 100 кандидатів наук. Про це повідомила прес-служба апарату ВР.

2014, субота

– Бойовики "ДНР" пообіцяли не чіпати підприємства мільярдера Ріната Ахметова. Про це заявив самопроголошений "прем'єр" цієї терористичної організації Олександр Бородай.

– У Сімферополі зник кримськотатарський активіст Сейран Зинедінов. Він займався пошуками іншого зниклого активіста Тимура Шаймарданова, з яким познайомився на початку анексії Криму.

– У Слов’янську поновилися бої. Терористи знов пробують вирватися з оточеного українськими військовими міста.

2015, неділя

Один український військовий загинув та ще один отримав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. А в Станиці Луганській на розтяжці підірвалися мирні жителі: батько й син.

2016, вівторок

– На Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова знайшли тіла трьох рятувальників, які днем раніше опинилися під завалами через зсув сміття під час гасіння пожежі. У пошуках взяли участь майже півтисячі осіб. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання небезпечних робіт.

ДСНС

– Один український військовий загинув та двоє отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– До рук журналістів потрапила амбарна книга витрат Партії регіонів – чорна бухгалтерія, яка свідчить, куди витрачалися кошти й про які суми йде мова. Документи стосуються першого півріччя 2012 року. За цей час було витрачено 66 мільйонів доларів.

У ПР заявили, що публікація цих матеріалів має на меті зірвати вибори у 7 округах. А фігуранти списку, як, наприклад, голова ЦВК Михайло Охендовський, завірили, що вони не при чому.

Рустем Халілов, для УП