Генпрокуратура вызвала Пинчука на допрос

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Среда, 14 августа 2019, 20:24

Источник: повестка Генпрокуратуры, "Интерфакс-Украина"

Генеральная прокуратура вызвала на допрос олигарха Виктора Пинчука в качестве свидетеля по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Текст повестки: "Явиться 27 августа в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий с вашим участием, в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19.08.2016".

Предыстория: 

  • 31 мая стало известно о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
  • По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году были экс-"регионал" Евгений Геллер и экс-нардеп Виталий Калюжный. 
  • В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией". 
  • Впоследствии нардеп Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации. 
  • 21 марта 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура расследует, намеренно ли правоохранительные органы Украины в ходе президентской кампании 2016 года в США "слили" финансовые отчеты о тогдашнем главе кампании Трампа Поле Манафорте, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон. 

Знать больше: Рукописи не горят. Черная бухгалтерия Партии регионов: фамилии, даты, суммы 

Украинский ТРАМПлин для Манафорта 

Хроника 31 мая. Амбарная книга Партии регионов и битва Бойко за меткомбинат

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Темы: Пинчук Генпрокуратура


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