Генпрокуратура вызвала Пинчука на допрос

Источник: повестка Генпрокуратуры, "Интерфакс-Украина"

Генеральная прокуратура вызвала на допрос олигарха Виктора Пинчука в качестве свидетеля по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Текст повестки: "Явиться 27 августа в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий с вашим участием, в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19.08.2016".

Предыстория:

31 мая стало известно о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году были экс-"регионал" Евгений Геллер и экс-нардеп Виталий Калюжный.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

Впоследствии нардеп Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

21 марта 2019 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура расследует, намеренно ли правоохранительные органы Украины в ходе президентской кампании 2016 года в США "слили" финансовые отчеты о тогдашнем главе кампании Трампа Поле Манафорте, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.

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