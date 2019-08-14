СБУ задержала заместителя МинТОТ при получении взятки

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Среда, 14 августа 2019, 22:36

Источник: СБУ в Facebook, МинТОТ в Твиттере 

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыски и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Сообщение СБУ: Сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры разоблачили и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК".

Детали: Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 миллион долларов от предпринимателя в обмен на "содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства".

По словам генпрокурора Юрия Луценко, который сослался на негласные следственные розыскные действия, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Задержание произошло в ходе получения части средств, а именно 480 тысяч долларов. 

Следственными действиями руководили прокуроры управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ. 

Уголовное производство расследуют представители НАБУ, СБУ и УСР ГПУ. 

В то же время в МинТОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства, а упомянутый силовиками "помощник" не является помощником замминистра. Такой должности в МинТОТ не существует. 

Заявление МинТОТ: "По информации, которой располагает МТОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра".

Украинская правда

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Темы: МВОТ СБУ НАБУ взятка


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