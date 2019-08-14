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СБУ задержала заместителя МинВОТ Грымчака при получении взятки

Среда, 14 августа 2019, 22:36
СБУ задержала заместителя МинВОТ Грымчака при получении взятки

Источник: СБУ в Facebook, МинВОТ в Твиттере, генпрокурор Юрий Луценко

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыски и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Сообщение СБУ: Сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры разоблачили и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК".

Детали: Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 миллион долларов от предпринимателя в обмен на "содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства".

По словам генпрокурора Юрия Луценко, который сослался на негласные следственные розыскные действия, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Задержание произошло в ходе получения части средств, а именно 480 тысяч долларов. 

Следственными действиями руководили прокуроры управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ. 

Уголовное производство расследуют представители НАБУ, СБУ и УСР ГПУ. 

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства, а упомянутый силовиками "помощник" не является помощником замминистра. Такой должности в МинВОТ не существует. 

Заявление МинВОТ: "По информации, которой располагает МВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра".

Для справки:

  • В политике Грымчак – с 1997 года. Начинал с секретаря Макеевского городского комитета Социалистической партии. Через год стал зампредом Кировского райсовета Макеевки. 
  • 2002 - 2005 – помощник нардепа Юрия Луценко.
  • В 2005-2006 годах –  зампред Донецкой ОГА. 
  • С 2007 года стал нардепом от блока "Наша Украина – Народная самооборона". На парламентских выборах 2012 года безуспешно баллотировался в Верховную Раду от "Батькивщины". 
  • С 25 октября 2016 года Грымчак работал в МинВОТ на посту советника министра Вадима Черныша, а 10 марта 2017-го стал его заместителем.

Украинская правда

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Темы: МВОТСБУНАБУвзятка
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