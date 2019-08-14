Источник: СБУ в Facebook, МинВОТ в Твиттере, генпрокурор Юрий Луценко

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро провели обыски и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Сообщение СБУ: Сотрудники СБУ совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генпрокуратуры разоблачили и задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК".

Детали: Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 миллион долларов от предпринимателя в обмен на "содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства".

По словам генпрокурора Юрия Луценко, который сослался на негласные следственные розыскные действия, Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Задержание произошло в ходе получения части средств, а именно 480 тысяч долларов.

Следственными действиями руководили прокуроры управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ.

Уголовное производство расследуют представители НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства, а упомянутый силовиками "помощник" не является помощником замминистра. Такой должности в МинВОТ не существует.

Заявление МинВОТ: "По информации, которой располагает МВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра".

Для справки: