Вбивство неповнолітньої: підозрюваного піймали через рік у Польщі

Джерело: прес-служба Нацполіції, Facebook-сторінка першого заступника глави НПУ В’ячеслава Аброськіна

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 17-річної Діани Хріненко, яка зникла у серпні 2018 року, у четвер зловмисника доставили в суд для обрання запобіжного заходу.

Дослівно: "15 серпня, поліцейські доставили зловмисника до суду для розгляду щодо обрання запобіжного заходу".

Деталі: Дівчина зникла 24 серпня 2018 року у селі Суботка Знам’янського району Кіровоградської області. Поліцейські з’ясували, що тієї ночі вона поверталася додому з дискотеки.

Дорогою Хріненко спілкувалась по телефону з хлопцем, коли до подвір’я залишилося дійти близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали. Потім зв’язок з нею перервався.

Правоохоронці організували масштабні пошуки зниклої, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року.

Поліцейським вдалось вийти на підозрюваного – 28-річного мешканця одного з сіл Знам’янського району.

Відзначається, що слідчі зібрали докази причетності молодика до вбивства і оголосили його в розшук.

Після скоєння злочину чоловік упродовж тривалого часу переховувався у сусідній Польщі. Польські правоохоронці затримали його і передали українській стороні.

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