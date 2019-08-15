Вбивство неповнолітньої: підозрюваного піймали через рік у Польщі

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Четвер, 15 серпня 2019, 12:51

Джерело: прес-служба Нацполіції, Facebook-сторінка першого заступника глави НПУ В’ячеслава Аброськіна

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 17-річної Діани Хріненко, яка зникла у серпні 2018 року, у четвер зловмисника доставили в суд для обрання запобіжного заходу.

Дослівно: "15 серпня, поліцейські доставили зловмисника до суду для розгляду щодо обрання запобіжного заходу".

 

Деталі: Дівчина зникла 24 серпня 2018 року у селі Суботка Знам’янського району Кіровоградської області. Поліцейські з’ясували, що тієї ночі вона поверталася додому з дискотеки.

Дорогою Хріненко спілкувалась по телефону з хлопцем, коли до подвір’я залишилося дійти близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали. Потім зв’язок з нею перервався.

 

Правоохоронці організували масштабні пошуки зниклої, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року.

Поліцейським вдалось вийти на підозрюваного – 28-річного мешканця одного з сіл Знам’янського району.

Відзначається, що слідчі зібрали докази причетності молодика до вбивства і оголосили його в розшук.

Після скоєння злочину чоловік упродовж тривалого часу переховувався у сусідній Польщі. Польські правоохоронці затримали його і передали українській стороні.

Нагадаємо: 

  • В кінці липня 2019 року вбивство неповнолітньої сколихнуло Румунію. 15-річна дівчина тричі телефонувала в поліцію, але її останки правоохоронці знайшли наступного дня. Після цього глава МВС Румунії пішов у відставку.
  • У червні в Одеській області зникла 11-річна Даша Лук'яненко. Її останки знайшли через тиждень у вигрібній ямі сусіда.
  • Затриманий сусід зізнався, що затягнув її до себе у двір, намагався зґвалтувати, а коли вона стала чинити опір - задушив і завдав кілька різаних ран.

Українська правда

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Теми: вбивство поліція


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