Убийство несовершеннолетней: подозреваемого поймали через год в Польше

Источник: пресс-служба Нацполиции, Facebook-страница первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко, которая исчезла в августе 2018 года, в четверг злоумышленника доставили в суд для избрания меры пресечения.

Дословно: "15 августа, полицейские доставили злоумышленника в суд для рассмотрения и избрания меры пресечения".

Детали: Девушка исчезла 24 августа 2018 года в селе Суботка Знаменского района Кировоградской области. Полицейские выяснили, что той ночью она возвращалась домой с дискотеки.

По дороге Хриненко общалась по телефону с парнем, а когда до двора осталось сделать около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ним прервалась.

Правоохранители организовали масштабные поиски пропавшей, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.

Полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел Знаменского района.

Отмечается, что следователи собрали доказательства причастности молодого человека к убийству и объявили его в розыск.

После совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался в соседней Польше. Польские правоохранители задержали его и передали украинской стороне.

Напомним: