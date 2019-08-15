Убийство несовершеннолетней: подозреваемого поймали через год в Польше
Источник: пресс-служба Нацполиции, Facebook-страница первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней Дианы Хриненко, которая исчезла в августе 2018 года, в четверг злоумышленника доставили в суд для избрания меры пресечения.
Дословно: "15 августа, полицейские доставили злоумышленника в суд для рассмотрения и избрания меры пресечения".
Детали: Девушка исчезла 24 августа 2018 года в селе Суботка Знаменского района Кировоградской области. Полицейские выяснили, что той ночью она возвращалась домой с дискотеки.
По дороге Хриненко общалась по телефону с парнем, а когда до двора осталось сделать около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ним прервалась.
Правоохранители организовали масштабные поиски пропавшей, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.
Полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел Знаменского района.
Отмечается, что следователи собрали доказательства причастности молодого человека к убийству и объявили его в розыск.
После совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался в соседней Польше. Польские правоохранители задержали его и передали украинской стороне.
Напомним:
- В конце июля 2019 года убийство несовершеннолетней всколыхнуло Румынию. 15-летняя девушка трижды звонила в полицию, но ее останки правоохранители нашли на следующий день. После этого глава МВД Румынии ушел в отставку.
- В июне в Одесской области исчезла 11-летняя Даша Лукьяненко. Ее останки нашли через неделю в выгребной яме соседа.
- Задержанный сосед признался, что затянул ее к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран.
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