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Хабар Гримчаку: Мінкульт відреагував на звинувачення Луценка

Четвер, 15 серпня 2019, 13:09
Хабар Гримчаку: Мінкульт відреагував на звинувачення Луценка

Джерело: заява Міністерства культури

Мінкульт заявляє, що не має жодного стосунку до історії з вимаганням хабара заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком та його помічником.

Дослівно: "Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права".

"Міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в м. Києві".

Деталі. Мінкульт нагадав, що втратив правові підстави для погодження будь-якої нової забудови з 1 січня, коли вступили в дію зміни до діючого законодавства.

Що було раніше: Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники вимагали 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Передісторія:

  • 14 серпня Гримчака та його помічника затримали під час отримання 480 тисяч доларів хабара. 
  • Загалом зловмисники вимагали 1,1 мільйона доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

 

Українська правда

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Теми: МінкультуриЛуценкоГримчакхабар
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