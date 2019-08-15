Хабар Гримчаку: Мінкульт відреагував на звинувачення Луценка

Джерело: заява Міністерства культури

Мінкульт заявляє, що не має жодного стосунку до історії з вимаганням хабара заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком та його помічником.

Дослівно: "Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права".

"Міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в м. Києві".

Деталі. Мінкульт нагадав, що втратив правові підстави для погодження будь-якої нової забудови з 1 січня, коли вступили в дію зміни до діючого законодавства.

Що було раніше: Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники вимагали 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Передісторія: