Взятка Грымчаку: Минкульт отреагировал на обвинения Луценко

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Четверг, 15 августа 2019, 13:09

Источник: заявление Министерства культуры

Минкульт заявляет, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и его помощником.

Дословно: "Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманны и не базируются ни на одной из норм права".

"Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в г. Киеве".

Детали. Минкульт напомнил, что потерял правовые основания для согласования какой-либо новой застройки с 1 января, когда вступили в действие изменения в действующее законодательство.

Что было раньше: Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Предыстория:

  • 14 августа Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. 
  • В общем злоумышленники требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Украинская правда

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