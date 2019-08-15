Взятка Грымчаку: Минкульт отреагировал на обвинения Луценко
Источник: заявление Министерства культуры
Минкульт заявляет, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и его помощником.
Дословно: "Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований сотрудниками Минкультуры безосновательны, надуманны и не базируются ни на одной из норм права".
"Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в г. Киеве".
Детали. Минкульт напомнил, что потерял правовые основания для согласования какой-либо новой застройки с 1 января, когда вступили в действие изменения в действующее законодательство.
Что было раньше: Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.
Предыстория:
- 14 августа Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки.
- В общем злоумышленники требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.