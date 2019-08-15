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Гримчака затримали у справі, в якій 5 років розслідують напад на Чорновол

Четвер, 15 серпня 2019, 15:15
Гримчака затримали у справі, в якій 5 років розслідують напад на Чорновол

Джерело: коментар "Українській правді" адвоката одного із затриманих у справі, матеріали кримінального провадження

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу 5-річної давнини на депутатку Тетяну Чорновол.

Адвокат Тетяна Матяш: "Є кримінальне провадження, воно було за статтею 115, тобто замах на вбивство. І так справа була до 2019 року. У 2019 році наші талановиті слідчі ГПУ чи хтось бере – і в межах цієї справи додає епізод для того, щоб просто отримати дозвіл на НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії – УП)".

"Вона (справа – УП) називається "замах на Тетяну Чорновол, а також умисні дії посадових осіб МінТОТ, направлені на заволодіння чужими грошовим коштами, шляхом введення в оману або зловживання довірою".

Деталі: Дружина Гримчака оприлюднила ухвалу суду, який дозволив обшукати помешкання чиновника.

У документі зазначений номер кримінального провадження. Під цим номером управління спецрозслідувань Генпрокуратури дійсно розслідує замах на вбивство Тетяни Чорновол. Провадження було порушене у лютому 2014 року, підозри в ньому оголошені 3 особам.

Останнє судове рішення у цьому провадженні, оприлюднене у публічному реєстрі, було підписане 12 липня 2019 року. Тоді ще у матеріалах йшлось лише про напад, згадок про шахрайство, за яке нібито затримали Гримчака, у рішенні немає.

Джерело УП у Генпрокуратурі підтвердило, що Гримчак фігурує у провадженні щодо Тетяни Чорновол. Нібито під час розслідування нападу правоохоронці отримали інформацію про новий злочин.

При цьому у ГПУ кажуть, що підозрювані у справі Чорновол непов’язані з "шахрайством" Гримчака.

За словами Матяш, яка є адвокатом другого затриманого, Ігоря Овдієнка, її підзахисному досі не пояснили суть справи. Підозру мають вручити після 16 години. 

Передісторія:

  • 14 серпня Гримчака та його "помічника" затримали під час отримання 480 тисяч доларів хабара. 
  • Загалом вони нібито вимагали 1,1 мільйона доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники вимагали 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.
  • Мінкульт сказав, що не має жодного стосунку до історії з вимаганням хабара.

Соня Лукашова, УП

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Теми: ГримчакГенпрокуратура
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