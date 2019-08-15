Гримчака затримали у справі, в якій 5 років розслідують напад на Чорновол

Джерело: коментар "Українській правді" адвоката одного із затриманих у справі, матеріали кримінального провадження

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу 5-річної давнини на депутатку Тетяну Чорновол.

Адвокат Тетяна Матяш: "Є кримінальне провадження, воно було за статтею 115, тобто замах на вбивство. І так справа була до 2019 року. У 2019 році наші талановиті слідчі ГПУ чи хтось бере – і в межах цієї справи додає епізод для того, щоб просто отримати дозвіл на НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії – УП)".

"Вона (справа – УП) називається "замах на Тетяну Чорновол, а також умисні дії посадових осіб МінТОТ, направлені на заволодіння чужими грошовим коштами, шляхом введення в оману або зловживання довірою".

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У документі зазначений номер кримінального провадження. Під цим номером управління спецрозслідувань Генпрокуратури дійсно розслідує замах на вбивство Тетяни Чорновол. Провадження було порушене у лютому 2014 року, підозри в ньому оголошені 3 особам.

Останнє судове рішення у цьому провадженні, оприлюднене у публічному реєстрі, було підписане 12 липня 2019 року. Тоді ще у матеріалах йшлось лише про напад, згадок про шахрайство, за яке нібито затримали Гримчака, у рішенні немає.

Джерело УП у Генпрокуратурі підтвердило, що Гримчак фігурує у провадженні щодо Тетяни Чорновол. Нібито під час розслідування нападу правоохоронці отримали інформацію про новий злочин.

При цьому у ГПУ кажуть, що підозрювані у справі Чорновол непов’язані з "шахрайством" Гримчака.

За словами Матяш, яка є адвокатом другого затриманого, Ігоря Овдієнка, її підзахисному досі не пояснили суть справи. Підозру мають вручити після 16 години.

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