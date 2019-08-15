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Грымчака задержали в деле, в котором 5 лет расследуют нападение на Черновол

Четверг, 15 августа 2019, 15:15
Грымчака задержали в деле, в котором 5 лет расследуют нападение на Черновол

Источник: комментарий "Украинской правде" адвоката одного из задержанных в деле, материалы уголовного производства

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на депутатку Татьяну Чорновил.

Адвокат Татьяна Матяш: "Есть уголовное производство, оно было по статье 115, то есть покушение на убийство. И так дело было до 2019 года. В 2019 году наши талантливые следователи ГПУ или кто-то берет – и в пределах этого дела добавляет эпизод для того, чтобы просто получить разрешение на НСРД (негласные следственные (розыскные) действия – УП)".

"Оно (дело ) УП) называется "покушение на Татьяну Чорновил, а также умышленные действия должностных лиц МинТОТ, направленные на завладение чужими денежным средствами, путем введения в заблуждение или злоупотребления доверием".

Детали: Жена Грымчака обнародовала решение суда, который разрешил обыскать квартиру чиновника.

В документе указан номер уголовного производства. Под этим номером управление спецрасследований Генпрокуратуры действительно расследует покушение на убийство Татьяны Черновол. Производство было открыто в феврале 2014 года, подозрения в нем объявлены 3 лицам.

Последнее судебное решение в этом производстве, опубликованное в публичном реестре, было подписано 12 июля 2019 года. Тогда еще в материалах говорилось только о нападении, упоминаний о мошенничестве, за которое якобы задержали Грымчака, в решении нет.

Источник УП в Генпрокуратуре подтвердил, что Грымчак фигурирует в производстве по Татьяне Черновол. Якобы во время расследования нападения правоохранители получили информацию о новом преступлении.

При этом в ГПУ говорят, что подозреваемые по делу Чорновил не связаны с "мошенничеством" Грымчака.

По словам Матяш, которая является адвокатом второго задержанного, Игоря Овдиенко, ее подзащитному до сих пор не объяснили суть дела. Подозрение должны вручить после 16 часов.

Предыстория:

  • 14 августа Грымчака и его помощника задержали при получении 480 тысяч долларов взятки. 
  • В общем они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.
  • Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки.

Соня Лукашова, УП

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Темы: ГрымчакГенпрокуратура
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