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У "Динамо" з'явився новий головний тренер

Четвер, 15 серпня 2019, 16:07

Джерело: сайт ФК "Динамо" (Київ)

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) призначив головним тренером Олексія Михайличенка, який до того обіймав посаду спортивного директора клубу.

Дослівно: "Головним тренером ФК "Динамо" Київ призначений Олексій Михайличенко…

Олексій Михайличенко
Олексій Михайличенко

До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково".

Деталі: Михайличенко 16 серпня проведе перше тренування з командою.

Він уже очолював "Динамо" в 2002-2004 рр. У "Динамо" відзначають, що під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Що було раніше: 13 серпня київське "Динамо" за підсумками двох матчів з бельгійським "Брюґґе" завершило свою боротьбу в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Для "Динамо" єврокубковий сезон традиційно за останні роки продовжиться у груповому турнірі Ліги Європи, а "Брюґґе" пройшло до плей-офф раунду Ліги чемпіонів.

Після поразки, 14 серпня, у команді повідомили про звільнення головного тренера Олександра Хацкевича і його тренерського штабу.

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Українська правда

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Теми: футболспортКиїв
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