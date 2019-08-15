У "Динамо" з'явився новий головний тренер
Джерело: сайт ФК "Динамо" (Київ)
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) призначив головним тренером Олексія Михайличенка, який до того обіймав посаду спортивного директора клубу.
Дослівно: "Головним тренером ФК "Динамо" Київ призначений Олексій Михайличенко…
До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково".
Деталі: Михайличенко 16 серпня проведе перше тренування з командою.
Він уже очолював "Динамо" в 2002-2004 рр. У "Динамо" відзначають, що під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.
Що було раніше: 13 серпня київське "Динамо" за підсумками двох матчів з бельгійським "Брюґґе" завершило свою боротьбу в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Для "Динамо" єврокубковий сезон традиційно за останні роки продовжиться у груповому турнірі Ліги Європи, а "Брюґґе" пройшло до плей-офф раунду Ліги чемпіонів.
Після поразки, 14 серпня, у команді повідомили про звільнення головного тренера Олександра Хацкевича і його тренерського штабу.
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