В "Динамо" появился новый главный тренер

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Четверг, 15 августа 2019, 16:07

Источник: сайт ФК "Динамо" (Киев)

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.

Дословно: "Главным тренером ФК "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко...

 
Алексей Михайличенко

В тренерский штаб Алексея Александровича войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. О других ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно".

Детали: Михайличенко 16 августа проведет первую тренировку с командой.

Он уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. В "Динамо" отмечают, что под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Что было раньше: 13 августа киевское "Динамо" по итогам двух матчей с бельгийским "Брюгге" завершило свою борьбу в квалификации Лиги чемпионов.

Для "Динамо" еврокубковый сезон традиционно за последние годы продолжится в групповом турнире Лиги Европы, а "Брюгге" прошло в плей-офф раунда Лиги чемпионов.

После поражения, 14 августа, в команде сообщили об увольнении главного тренера Александра Хацкевича и его тренерского штаба.

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Украинская правда

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Темы: футбол спорт Киев


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