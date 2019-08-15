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Підготовча група визначилася з комітетами Ради

Четвер, 15 серпня 2019, 19:35

Джерело: депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук у Facebook

На засіданні Підготовчої групи у Верховній Раді 9-го скликання депутати визначилися з кількістю та назвами комітетів.

Деталі: Депутати вирішили створити 23 комітети.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Комітет з питань бюджету

Комітет з питань економічного розвитку

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики

Комітет з питань молоді та спорту

Комітет з питань освіти, науки та інновацій

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин

Комітет з питань цифрової трансформації

Комітет з питань правової політики

Комітет з питань аграрної та земельної політики

Комітет з питань антикорупційної політики

Комітет з питань правоохоронної діяльності

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Комітет з питань екологічної політики та природокористування

Комітет з питань свободи слова

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

 

Знати більше: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

Передісторія:

  • 9 серпня народні обранці у підготовчій групі попередньо затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.
  • Також на засіданні підготовчої групи 9 серпня партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.

Українська правда

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Теми: Верховна Радакомітети
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