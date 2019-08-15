Підготовча група визначилася з комітетами Ради
Джерело: депутат "Слуги народу" Євгенія Кравчук у Facebook
На засіданні Підготовчої групи у Верховній Раді 9-го скликання депутати визначилися з кількістю та назвами комітетів.
Деталі: Депутати вирішили створити 23 комітети.
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань економічного розвитку
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
Комітет з питань молоді та спорту
Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин
Комітет з питань цифрової трансформації
Комітет з питань правової політики
Комітет з питань аграрної та земельної політики
Комітет з питань антикорупційної політики
Комітет з питань правоохоронної діяльності
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Комітет з питань транспорту та інфраструктури
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Комітет з питань екологічної політики та природокористування
Комітет з питань свободи слова
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
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Передісторія:
- 9 серпня народні обранці у підготовчій групі попередньо затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.
- Також на засіданні підготовчої групи 9 серпня партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.
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