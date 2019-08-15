Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подготовительная группа определилась с комитетами Рады

Четверг, 15 августа 2019, 19:35

Источник: депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook 

На заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов. 

Детали: Депутаты решили создать 23 комитета. 

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 

Комитет по вопросам бюджета 

Комитет по вопросам экономического развития 

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 

Комитет по вопросам молодежи и спорта 

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций 

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений 

Комитет по вопросам цифровой трансформации 

Комитет по вопросам правовой политики 

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики 

Комитет по вопросам антикоррупционной политики 

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры 

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования 

Комитет по вопросам свободы слова 

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом 

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 

Знать больше: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди 

 

Предыстория: 

  • 9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31. 
  • Также на заседании подготовительной группы 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радакомитеты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: