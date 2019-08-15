Подготовительная группа определилась с комитетами Рады
Источник: депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook
На заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов.
Детали: Депутаты решили создать 23 комитета.
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
Комитет по вопросам бюджета
Комитет по вопросам экономического развития
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
Комитет по вопросам молодежи и спорта
Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений
Комитет по вопросам цифровой трансформации
Комитет по вопросам правовой политики
Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
Комитет по вопросам антикоррупционной политики
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
Комитет по вопросам свободы слова
Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады
Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
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Предыстория:
- 9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31.
- Также на заседании подготовительной группы 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
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