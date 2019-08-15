Подготовительная группа определилась с комитетами Рады

Источник: депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook

На заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов.

Детали: Депутаты решили создать 23 комитета.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Комитет по вопросам бюджета

Комитет по вопросам экономического развития

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

Комитет по вопросам молодежи и спорта

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений

Комитет по вопросам цифровой трансформации

Комитет по вопросам правовой политики

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики

Комитет по вопросам антикоррупционной политики

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

Комитет по вопросам свободы слова

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Знать больше: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди

Предыстория: