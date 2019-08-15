Подготовительная группа определилась с комитетами Рады

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Четверг, 15 августа 2019, 19:35

Источник: депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук в Facebook 

На заседании Подготовительной группы в Верховной Раде 9-го созыва депутаты определились с количеством и названиями комитетов. 

Детали: Депутаты решили создать 23 комитета. 

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 

Комитет по вопросам бюджета 

Комитет по вопросам экономического развития 

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 

Комитет по вопросам молодежи и спорта 

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций 

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений 

Комитет по вопросам цифровой трансформации 

Комитет по вопросам правовой политики 

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики 

Комитет по вопросам антикоррупционной политики 

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности 

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры 

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования 

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования 

Комитет по вопросам свободы слова 

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом 

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 

Знать больше: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди 

 

Предыстория: 

  • 9 августа народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31. 
  • Также на заседании подготовительной группы 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада комитеты


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