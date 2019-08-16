ООС: бойовики 12 разів відкривали вогонь

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 07:38

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 16 серпня повідомив штаб ООС

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 9 разів та в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" 3 рази.

"За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було. Від початку поточної доби противник, загалом, дотримується режиму припинення вогню", -звітують військові.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС Донбас


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