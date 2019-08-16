ООС: боевики 12 раз открывали огонь

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 16 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" 9 раз и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" 3 раза.

"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны через вражеские обстрелы не было. С начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня", - доложили в штабе.

Напомним: