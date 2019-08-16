Вбивство Сармата: ДБР відкрило справу проти поліцейських

Джерело: пост першого заступника директора ДБР Ольги Варченко у Facebook

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливо приховання поліцейськими відомостей про підготовку вбивства ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка.

Дослівно: "Сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом можливо неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешко (позивний "Сармат") – громадського активіста та ветерана АТО, проте приховали цей факт і не попередили його".

Деталі: Провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 396 (приховування злочину) ККУ.

Слідчим необхідно з’ясувати, чи дійсно співробітники Нацполіції знали про підготовку вбивства активіста.

За словами Варченко, про підготовку злочину можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Проте поліцейські не вжили передбачених законодавством заходів, аби попередити цей злочин.

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