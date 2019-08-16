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Вбивство Сармата: ДБР відкрило справу проти поліцейських

П'ятниця, 16 серпня 2019, 14:14

Джерело: пост першого заступника директора ДБР Ольги Варченко у Facebook 

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливо приховання поліцейськими відомостей про підготовку вбивства ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка.

Дослівно: "Сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом можливо неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства Віталія Олешко (позивний "Сармат") – громадського активіста та ветерана АТО, проте приховали цей факт і не попередили його".

Деталі: Провадження розпочато за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 396 (приховування злочину) ККУ.  

Слідчим необхідно з’ясувати, чи дійсно співробітники Нацполіції знали про підготовку вбивства активіста.

За словами Варченко, про підготовку злочину можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Проте поліцейські не вжили передбачених законодавством заходів, аби попередити цей злочин.  

Передісторія:

  • Колишнього учасника АТО, громадського активіста Віталія Олешка вбили 31 липня 2018 року.
  • 1 серпня 2018 року поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.
  • 31 липня начальник ГУ НП в Запорізькій області Сергій  Коміссаров зазначив, що правоохоронці поки не можуть назвати мотиву вбивства "Сармата" і відпрацьовують всі версії.
  • Зокрема, слідство мало перевірити причетність нардепа Олександра Пономарьова до вбивства.
  • Також Коміссаров сказав, що злочин скоїв АТОвець.
  • 3 серпня суд арештував  чотирьох підозрюваних у вбивстві "Сармата".
  • 9 серпня 2018 року перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.
  • У липні 2019 року обвинувальний акт у справі Сармата скерували до суду. Серед підозрюваних в організації та вчиненні вбивства семеро осіб: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк (ймовірні організатори злочину); Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков (ймовірні виконавці).

Українська правда

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Теми: ДБРвбивствополіція
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