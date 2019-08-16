Убийство Сармата: ГБР открыло дело против полицейских

Источник: пост первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможно сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.

Дословно: "Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") – общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его".

Детали: Производство начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 (сокрытие преступления) УК.

Следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Нацполиции знали о подготовке убийства активиста.

По словам Варченко, о подготовке преступления могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако полицейские не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.

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