Убийство Сармата: ГБР открыло дело против полицейских
Источник: пост первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможно сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.
Дословно: "Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") – общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его".
Детали: Производство начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 (сокрытие преступления) УК.
Следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Нацполиции знали о подготовке убийства активиста.
По словам Варченко, о подготовке преступления могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако полицейские не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.
Предыстория:
- Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
- 1 августа 2018 року полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
- 31 июля начальник ГУ НП в Запорожской области Сергей Комиссаров отметил, что правоохранители пока не могут назвать мотива убийства "Сармата" и отрабатывают все версии.
- В частности, следствие должно было проверить причастность нардепа Александра Пономарева к убийству.
- Также Комиссаров сказал, что преступление совершил АТОшник.
- 3 августа суд арестовал четверых подозреваемых в убийстве АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко.
- 9 августа 2018 года первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
- В июле 2019 года обвинительный акт в деле Сармата направили в суд. Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк (вероятные организаторы преступления), Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиринков (вероятные исполнители).