Убийство Сармата: ГБР открыло дело против полицейских

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Пятница, 16 августа 2019, 14:14

Источник: пост первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможно сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.

Дословно: "Сегодня открыли уголовное производство по факту возможно неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Виталия Олешко (позывной "Сармат") – общественного активиста и ветерана АТО, однако скрыли этот факт и не предупредили его". 

Детали: Производство начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 396 (сокрытие преступления) УК.

Следователям необходимо выяснить, действительно ли сотрудники Нацполиции знали о подготовке убийства активиста.

По словам Варченко, о подготовке преступления могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей. Однако полицейские не приняли предусмотренных законодательством мер, чтобы предупредить это преступление.

Предыстория:

  • Бывший участник АТО, общественный активист Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года.
  • 1 августа 2018 року полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • 31 июля начальник ГУ НП в Запорожской области Сергей Комиссаров отметил, что правоохранители пока не могут назвать мотива убийства "Сармата" и отрабатывают все версии.
  • В частности, следствие должно было проверить причастность нардепа Александра Пономарева к убийству.
  • Также Комиссаров сказал, что преступление совершил АТОшник.
  • 3 августа суд арестовал четверых подозреваемых в убийстве АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко.
  • 9 августа 2018 года первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.
  • В июле 2019 года обвинительный акт в деле Сармата направили в суд. Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк (вероятные организаторы преступления), Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака, Максим Владимиринков (вероятные исполнители).

Украинская правда

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Темы: ГБР убийство полиция


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