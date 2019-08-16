Суд відмовився відпустити фігуранта заворушень 2 травня "Капітана Какао" на поруки
Джерело: Преступности.НЕТ
Центральний суд Миколаєва продовжив арешт до 12 жовтня обвинуваченим в участі в антидержавних діях Сергію Долженкову з позивним "Капітан Какао" і Євгену Мефьодову.
Деталі: У той же час, суд призначив кожному підозрюваному заставу в розмірі 153 тисяч 680 гривень.
Крім того, суддя відмовив народному депутату від "Опоблоку" Миколі Скорику в проханні взяти підозрюваних на поруки.
Відзначається, що перед засіданням у будівлі суду зібралися активісти.
Що було раніше: Після оголошення виправдувального вироку у "справі 2 травня" Долженкова і Мефьодова затримали за підозрою в скоєнні іншого злочину за ч.2 ст. 110 КК ( "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").
У той же день їм обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Поліція повідомила їм про підозру в скоєнні дій, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень в Миколаєві.
Відзначається, що мова йде про участь в автопробігу з Одеси до Миколаєва 28 березня 2014 року.
У складі проросійської організації "Одеська дружина" вони під час поїздки демонстрували прапори РФ, Російської імперії, ВМС РФ, георгіївські стрічки та вигукували проросійські гасла і таким чином проводили пропаганду сепаратизму серед населення.
Нагадаємо:
- 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між учасниками мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку і проросійськими активістами з іншого.
- Під час сутичок у хід ішли бейсбольні біти, каміння, палки, запалювальні суміші, травматична та вогнепальна зброя.
- Загалом унаслідок зіткнень 2 травня на території Одеси загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.
- 24 листопада 2014 року один із прокурорів ГПУ затвердив звинувачувальний акт стосовно 21 особи, 25 листопада його скерували до Приморського райсуду Одеси.
- 18 вересня 2017 року колегія Іллічівського (Чорноморського) міського суду виправдала всіх осіб, яких звинувачували в масових заворушеннях 2 травня 2014 року.
- Пізніше прокуратура оскаржила виправдувальний вирок суду стосовно 19 обвинувачених.