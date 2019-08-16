Суд відмовився відпустити фігуранта заворушень 2 травня "Капітана Какао" на поруки

Джерело: Преступности.НЕТ

Центральний суд Миколаєва продовжив арешт до 12 жовтня обвинуваченим в участі в антидержавних діях Сергію Долженкову з позивним "Капітан Какао" і Євгену Мефьодову.

Деталі: У той же час, суд призначив кожному підозрюваному заставу в розмірі 153 тисяч 680 гривень.

Крім того, суддя відмовив народному депутату від "Опоблоку" Миколі Скорику в проханні взяти підозрюваних на поруки.

Відзначається, що перед засіданням у будівлі суду зібралися активісти.

Що було раніше: Після оголошення виправдувального вироку у "справі 2 травня" Долженкова і Мефьодова затримали за підозрою в скоєнні іншого злочину за ч.2 ст. 110 КК ( "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").

У той же день їм обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Поліція повідомила їм про підозру в скоєнні дій, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень в Миколаєві.

Відзначається, що мова йде про участь в автопробігу з Одеси до Миколаєва 28 березня 2014 року.

У складі проросійської організації "Одеська дружина" вони під час поїздки демонстрували прапори РФ, Російської імперії, ВМС РФ, георгіївські стрічки та вигукували проросійські гасла і таким чином проводили пропаганду сепаратизму серед населення.

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