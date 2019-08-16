Суд отказался отпустить фигуранта беспорядков 2 мая "Капитана Какао" на поруки  

Источник: Преступности.НЕТ

Центральный суд Николаева продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях Сергею Долженкову с позывным "Капитан Какао" и Евгению Мефедову.

Детали: В то же время, суд назначил каждому подозреваемому залог в размере 153 тысячи 680 гривен.

Кроме того, судья отказал народному депутату от "Оппоблока" Николаю Скорику в просьбе взять подозреваемых на поруки.

Отмечается, что перед заседанием у здания суда собрались активисты.

Что было раньше: После оглашения оправдательного приговора по "делу 2 мая" Долженкова и Мефедова задержали по подозрению в совершении другого преступления по ч.2 ст. 110 УК ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция сообщила им о подозрение в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Отмечается, что речь идет об участии в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года.

В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Напомним: