Суд отказался отпустить фигуранта беспорядков 2 мая "Капитана Какао" на поруки
Источник: Преступности.НЕТ
Центральный суд Николаева продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях Сергею Долженкову с позывным "Капитан Какао" и Евгению Мефедову.
Детали: В то же время, суд назначил каждому подозреваемому залог в размере 153 тысячи 680 гривен.
Кроме того, судья отказал народному депутату от "Оппоблока" Николаю Скорику в просьбе взять подозреваемых на поруки.
Отмечается, что перед заседанием у здания суда собрались активисты.
Что было раньше: После оглашения оправдательного приговора по "делу 2 мая" Долженкова и Мефедова задержали по подозрению в совершении другого преступления по ч.2 ст. 110 УК ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").
В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Полиция сообщила им о подозрение в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.
Отмечается, что речь идет об участии в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года.
В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.
Напомним:
- 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором участвовали активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.
- Во время столкновений в ход шли бейсбольные биты, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие.
- Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
- 24 ноября 2014 года один из прокуроров ГПУ утвердил обвинительный акт в отношении 21 человека, 25 ноября его направили в Приморский райсуд Одессы.
- 18 сентября 2017 года коллегия Ильичевского (Черноморского) городского суда оправдала всех обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.
- Позже прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда в отношении 19 обвиняемых.