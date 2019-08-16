Суд отказался отпустить фигуранта беспорядков 2 мая "Капитана Какао" на поруки  

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Пятница, 16 августа 2019, 14:35

Источник: Преступности.НЕТ

Центральный суд Николаева продлил арест до 12 октября обвиняемым в участии в антигосударственных действиях Сергею Долженкову с позывным "Капитан Какао" и Евгению Мефедову.

Детали: В то же время, суд назначил каждому подозреваемому залог в размере 153 тысячи 680 гривен.

Кроме того, судья отказал народному депутату от "Оппоблока" Николаю Скорику в просьбе взять подозреваемых на поруки.

Отмечается, что перед заседанием у здания суда собрались активисты.

 

Что было раньше: После оглашения оправдательного приговора по "делу 2 мая" Долженкова и Мефедова задержали по подозрению в совершении другого преступления по ч.2 ст. 110 УК ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

 

Полиция сообщила им о подозрение в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Отмечается, что речь идет об участии в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года.

 

В составе пророссийской организации "Одесская дружина" они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

Напомним:

  • 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором участвовали активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.
  • Во время столкновений в ход шли бейсбольные биты, камни, палки, зажигательные смеси, травматическое и огнестрельное оружие.
  • Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • 24 ноября 2014 года один из прокуроров ГПУ утвердил обвинительный акт в отношении 21 человека, 25 ноября его направили в Приморский райсуд Одессы.
  • 18 сентября 2017 года коллегия Ильичевского (Черноморского) городского суда оправдала всех обвиняемых в массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

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Темы: Николаев Одесса


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