Бійка в Одеській облраді: голова органу передумав звільнятися

Джерело: Укрінформ

Голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський вирішив відкликати свою заяву про дострокове припинення повноважень на займаній посаді.

Пряма мова Урбанського: "Раз ви не можете мене провести (у відставку – ред.), усі депутати хочуть, щоб я залишився – я залишаюсь. Не думав, що так феєрично будете просити мене залишитись на посаді".

Деталі: Наразі депутати готуються до голосування за відставку першого заступника голови облради члена фракції ВО "Батьківщина" Олега Радковського.

Перед цим головуючий 4 рази ставив на голосування пропозицію депутата від ОПЗЖ Романа Сеника про дострокову відставки заступника голови облради Юрія Дімчогло. Але для внесення питання до порядку денного забракло голосів.

За даними видання, на посаду заступника голови облради нібито претендував представник ОПЗЖ Віталій Саутенков, який у липні програв вибори до Ради висуванцю від "Слуги народу" Ігорю Васильковському.

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