Драка в Одесском облсовете: председатель органа передумал увольняться
Источник: Укринформ
Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский решил отозвать свое заявление о досрочном прекращении полномочий на занимаемой должности.
Прямая речь Урбанского: "Раз вы не можете меня провести (в отставку – ред.), все депутаты хотят, чтобы я остался – я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности".
Детали: Сейчас депутаты готовятся к голосованию за отставку первого заместителя председателя облсовета, члена фракции ВО "Батькивщина" Олега Радковского.
Перед этим председательствующий 4 раза ставил на голосование предложение депутата от ОПЗЖ Романа Сеника о досрочной отставке заместителя председателя облсовета Юрия Димчогло. Но для внесения вопроса в повестку дня не хватило голосов.
По данным издания, на должность заместителя председателя облсовета якобы претендовал представитель ОПЗЖ Виталий Саутенков, который в июле проиграл выборы в Раду выдвиженцу от "Слуги народа" Игорю Васильковскому.
Предыстория:
- Самовыдвиженец Анатолий Урбанский победил на выборах в Верховную Раду в №143 округе.
- Внеочередная сессия Одесского областного совета 16 августа, на которой должны были выбрать нового председателя вместо уходящего в Раду Анатолия Урбанского, началась с драки.
- Также 16 августа Государственное бюро расследований проводило обыски в кабинете главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского, семья которого тесно связана с морскими перевозками.