Драка в Одесском облсовете: председатель органа передумал увольняться

Источник: Укринформ

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский решил отозвать свое заявление о досрочном прекращении полномочий на занимаемой должности.

Прямая речь Урбанского: "Раз вы не можете меня провести (в отставку – ред.), все депутаты хотят, чтобы я остался – я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности".

Детали: Сейчас депутаты готовятся к голосованию за отставку первого заместителя председателя облсовета, члена фракции ВО "Батькивщина" Олега Радковского.

Перед этим председательствующий 4 раза ставил на голосование предложение депутата от ОПЗЖ Романа Сеника о досрочной отставке заместителя председателя облсовета Юрия Димчогло. Но для внесения вопроса в повестку дня не хватило голосов.

По данным издания, на должность заместителя председателя облсовета якобы претендовал представитель ОПЗЖ Виталий Саутенков, который в июле проиграл выборы в Раду выдвиженцу от "Слуги народа" Игорю Васильковскому.

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