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Драка в Одесском облсовете: председатель органа передумал увольняться

Пятница, 16 августа 2019, 16:05

Источник: Укринформ

Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский решил отозвать свое заявление о досрочном прекращении полномочий на занимаемой должности.

Прямая речь Урбанского: "Раз вы не можете меня провести (в отставку – ред.), все депутаты хотят, чтобы я остался – я остаюсь. Не думал, что так феерично будете просить меня остаться на должности".

Детали: Сейчас депутаты готовятся к голосованию за отставку первого заместителя председателя облсовета, члена фракции ВО "Батькивщина" Олега Радковского.

Перед этим председательствующий 4 раза ставил на голосование предложение депутата от ОПЗЖ Романа Сеника о досрочной отставке заместителя председателя облсовета Юрия Димчогло. Но для внесения вопроса в повестку дня не хватило голосов.

По данным издания, на должность заместителя председателя облсовета якобы претендовал представитель ОПЗЖ Виталий Саутенков, который в июле проиграл выборы в Раду выдвиженцу от "Слуги народа" Игорю Васильковскому.

Предыстория: 

  • Самовыдвиженец Анатолий Урбанский победил на выборах в Верховную Раду в №143 округе.
  • Внеочередная сессия Одесского областного совета 16 августа, на которой должны были выбрать нового председателя вместо уходящего в Раду Анатолия Урбанского, началась с драки.
  • Также 16 августа Государственное бюро расследований проводило обыски в кабинете главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского, семья которого тесно связана с морскими перевозками.

Темы: Одессаместная власть
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