Американсько-український бізнесмен позичив круглу суму братові Байдена – ЗМІ
Бізнесмен Джон Хінанскі, що має тісні зв'язки з Україною, позичив молодшому братові Джо Байдена Джеймсу 500 тисяч доларів, в той час як екс-віце-президент курував політику США щодо України.
Про це повідомляє інтернет-ресурс Politico.
Кредит був отриманий в 2015 році, коли брату Байдена потрібні були гроші на придбання будинку в Південній Флориді. Його надала юридична особа 1018 PL LLC, контрольована Джоном Хінанскі.
За інформацією видання, Хінанскі – українсько-американський бізнесмен і давній спонсор кампанії Джо Байдена. Він народився в Німеччині в родині українських емігрантів.
Хінанскі – успішний автодилер в США і Україні. Він заснував і тепер керує компанією Winner Group Ukraine. Про це свідчить інформація на сайті автосалону.
За даними Politico, на початку 1990-х Хінанскі також фінансував купівлю нерухомості для консульства України в Нью-Йорку.
Як повідомив прес-секретар Джеймса і Сари Байден, вони повністю погасили борг перед Хінанскі, заплативши понад 600 тисяч доларів.
Нагадаємо:
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- В наступному місяці син Байдена, Хантер, був призначений до ради директорів української газової компанії Burisma, отримуючи компенсацію, яка іноді доходила до 50 тисяч доларів на місяць.
- Два роки тому Джо Байден успішно зажадав усунення генпрокурора України Віктора Шокіна, який не користувався популярністю з-поміж західних лідерів. У той час ГПУ Шокіна проводила відкрите розслідування щодо власника Burisma. Потенційний конфлікт інтересів привернув увагу.
- Представники Байдена наголосили, що ділові відносини його сина не вплинули на його офіційні дії, і немає жодних доказів того, що з його боку було скоєно будь-яке правопорушення, повідомляє New York Times.
- 3 листопада 2020 року відбудуться наступні президентські вибори у США.
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- 19 липня офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії на президентських перегонах 2020 року і чинний глава Білого дому Дональд Трамп.