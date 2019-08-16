Американсько-український бізнесмен позичив круглу суму братові Байдена – ЗМІ

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 16:59

Бізнесмен Джон Хінанскі, що має тісні зв'язки з Україною, позичив молодшому братові Джо Байдена Джеймсу 500 тисяч доларів, в той час як екс-віце-президент курував політику США щодо України.

Про це повідомляє інтернет-ресурс Politico.

Кредит був отриманий в 2015 році, коли брату Байдена потрібні були гроші на придбання будинку в Південній Флориді. Його надала юридична особа 1018 PL LLC, контрольована Джоном Хінанскі. 

За інформацією видання, Хінанскі – українсько-американський бізнесмен і давній спонсор кампанії Джо Байдена. Він народився в Німеччині в родині українських емігрантів. 

Хінанскі – успішний автодилер в США і Україні. Він заснував і тепер керує компанією Winner Group Ukraine. Про це свідчить інформація на сайті автосалону.

За даними Politico, на початку 1990-х Хінанскі також фінансував купівлю нерухомості для консульства України в Нью-Йорку. 

Як повідомив прес-секретар Джеймса і Сари Байден, вони повністю погасили борг перед Хінанскі, заплативши понад 600 тисяч доларів. 

Нагадаємо: 

  • У березні 2014 року Росія анексувала український Крим, викликавши міжнародну кризу. Будучи представником адміністрації по Україні, Байден керував відповіддю на ці дії з боку США.
  • В наступному місяці син Байдена, Хантер, був призначений до ради директорів української газової компанії Burisma, отримуючи компенсацію, яка іноді доходила до 50 тисяч доларів на місяць. 
  • Два роки тому Джо Байден успішно зажадав усунення генпрокурора України Віктора Шокіна, який не користувався популярністю з-поміж західних лідерів. У той час ГПУ Шокіна проводила відкрите розслідування щодо власника Burisma. Потенційний конфлікт інтересів привернув увагу.
  • Представники Байдена наголосили, що ділові відносини його сина не вплинули на його офіційні дії, і немає жодних доказів того, що з його боку було скоєно будь-яке правопорушення, повідомляє New York Times.
  • 3 листопада 2020 року відбудуться наступні президентські вибори у США.
  • Колишній віце-президент США Джо Байден оголосив, що братиме участь виборах президента.
  • 19 липня офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії на президентських перегонах 2020 року і чинний глава Білого дому Дональд Трамп.

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Теми: США Україна


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