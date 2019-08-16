Американсько-український бізнесмен позичив круглу суму братові Байдена – ЗМІ

Бізнесмен Джон Хінанскі, що має тісні зв'язки з Україною, позичив молодшому братові Джо Байдена Джеймсу 500 тисяч доларів, в той час як екс-віце-президент курував політику США щодо України.

Про це повідомляє інтернет-ресурс Politico.

Кредит був отриманий в 2015 році, коли брату Байдена потрібні були гроші на придбання будинку в Південній Флориді. Його надала юридична особа 1018 PL LLC, контрольована Джоном Хінанскі.

За інформацією видання, Хінанскі – українсько-американський бізнесмен і давній спонсор кампанії Джо Байдена. Він народився в Німеччині в родині українських емігрантів.

Хінанскі – успішний автодилер в США і Україні. Він заснував і тепер керує компанією Winner Group Ukraine. Про це свідчить інформація на сайті автосалону.



За даними Politico, на початку 1990-х Хінанскі також фінансував купівлю нерухомості для консульства України в Нью-Йорку.

Як повідомив прес-секретар Джеймса і Сари Байден, вони повністю погасили борг перед Хінанскі, заплативши понад 600 тисяч доларів.

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