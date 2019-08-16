Американо-украинский бизнесмен одолжил круглую сумму брату Байдена – СМИ

Бизнесмен Джон Хинански, имеющий тесные связи с Украиной, дал в долг младшему брату Джо Байдена Джеймсу 500 тысяч долларов, в то время как экс-вице-президент курировал политику США в отношении Украины.

Об этом сообщает интернет-ресурс Politico.

Кредит был получен в 2015 году, когда брату Байдена нужны были деньги на покупку дома в Южной Флориде. Предоставило его юридическое лицо 1018 PL LLC, контролируемое Джоном Хинански.

По информации издания, Хинански – украинско-американский бизнесмен и давний спонсор кампании Джо Байдена. Он родился в Германии в семье украинских эмигрантов.

Хинански – успешный автодилер в США и Украине. Он основал и теперь руководит компаний Winner Group Ukraine. Об этом свидетельствует информация на сайте автосалона.

По данным Politico, в начале 1990-х Хинански также финансировал покупку недвижимости для консульства Украины в Нью-Йорке.

Как сообщил пресс-секретарь Джеймса и Сары Байден, они полностью погасили долг перед Хинански, заплатив более 600 тысяч долларов.

Напомним: