Американо-украинский бизнесмен одолжил круглую сумму брату Байдена – СМИ
Бизнесмен Джон Хинански, имеющий тесные связи с Украиной, дал в долг младшему брату Джо Байдена Джеймсу 500 тысяч долларов, в то время как экс-вице-президент курировал политику США в отношении Украины.
Об этом сообщает интернет-ресурс Politico.
Кредит был получен в 2015 году, когда брату Байдена нужны были деньги на покупку дома в Южной Флориде. Предоставило его юридическое лицо 1018 PL LLC, контролируемое Джоном Хинански.
По информации издания, Хинански – украинско-американский бизнесмен и давний спонсор кампании Джо Байдена. Он родился в Германии в семье украинских эмигрантов.
Хинански – успешный автодилер в США и Украине. Он основал и теперь руководит компаний Winner Group Ukraine. Об этом свидетельствует информация на сайте автосалона.
По данным Politico, в начале 1990-х Хинански также финансировал покупку недвижимости для консульства Украины в Нью-Йорке.
Как сообщил пресс-секретарь Джеймса и Сары Байден, они полностью погасили долг перед Хинански, заплатив более 600 тысяч долларов.
Напомним:
- В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, вызвав международный кризис. Будучи представителем администрации по Украине, Байден руководил ответом на эти действия со стороны США.
- В следующем месяце сын Байдена, Хантер, был назначен в совет директоров украинской газовой компании Burisma, получая компенсацию, которая иногда доходила до 50 тысяч долларов в месяц.
- Два года спустя Джо Байден успешно потребовал смещения генпрокурора Украины Виктора Шокина, который не пользовался популярностью среди западных лидеров. В то время ГПУ Шокина проводила открытое расследование относительно владельца Burisma.
- Потенциальный конфликт интересов привлек внимание. Представители Байдена сказали, что деловые отношения его сына не повлияли на его официальные действия, и нет никаких доказательств того, что с его стороны было совершено какое-либо правонарушение, сообщает New York Times.
- 3 ноября 2020 года состоятся президентские выборы в США.
- Бывший вице-президент США Джо Байден заявил что будет принимать участие в выборах президента.
- 15 июня официально объявил о начале предвыборной кампании на президентских выборах 2020 года и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.