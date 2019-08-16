Американо-украинский бизнесмен одолжил круглую сумму брату Байдена – СМИ

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Пятница, 16 августа 2019, 16:59

Бизнесмен Джон Хинански, имеющий тесные связи с Украиной, дал в долг младшему брату Джо Байдена Джеймсу 500 тысяч долларов, в то время как экс-вице-президент курировал политику США в отношении Украины. 

Об этом сообщает интернет-ресурс Politico.

Кредит был получен в 2015 году, когда брату Байдена нужны были деньги на покупку дома в Южной Флориде. Предоставило его юридическое лицо 1018 PL LLC, контролируемое Джоном Хинански. 

По информации издания, Хинански – украинско-американский бизнесмен и давний спонсор кампании Джо Байдена. Он родился в Германии в семье украинских эмигрантов.

Хинански – успешный автодилер в США и Украине. Он основал и теперь руководит компаний Winner Group Ukraine. Об этом свидетельствует информация на сайте автосалона. 

По данным Politico, в начале 1990-х Хинански также финансировал покупку недвижимости для консульства Украины в Нью-Йорке.

Как сообщил пресс-секретарь Джеймса и Сары Байден, они полностью погасили долг перед Хинански, заплатив более 600 тысяч долларов. 

Напомним: 

  • В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, вызвав международный кризис. Будучи представителем администрации по Украине, Байден руководил ответом на эти действия со стороны США.
  • В следующем месяце сын Байдена, Хантер, был назначен в совет директоров украинской газовой компании Burisma, получая компенсацию, которая иногда доходила до 50 тысяч долларов в месяц. 
  • Два года спустя Джо Байден успешно потребовал смещения генпрокурора Украины Виктора Шокина, который не пользовался популярностью среди западных лидеров. В то время ГПУ Шокина проводила открытое расследование относительно владельца Burisma.
  • Потенциальный конфликт интересов привлек внимание. Представители Байдена сказали, что деловые отношения его сына не повлияли на его официальные действия, и нет никаких доказательств того, что с его стороны было совершено какое-либо правонарушение, сообщает New York Times.
  • 3 ноября 2020 года состоятся президентские выборы в США.
  • Бывший вице-президент США Джо Байден заявил что будет принимать участие в выборах президента.
  • 15 июня официально объявил о начале предвыборной кампании на президентских выборах 2020 года и действующий глава Белого дома Дональд Трамп.   

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Темы: США Украина


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