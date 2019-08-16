Нападника на депутата Купрія вже затримали – поліція
П'ятниця, 16 серпня 2019, 17:42
Джерело: відділ комунікації поліції в Київській області.
Поліцейські Київської області завершили операцію "Перехоплення", затримавши нападника на народного депутата Віталія Купрія.
Ним виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Також знайшли автомобіль, на якому зникли нападники.
Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучено у якості речового доказу.
Деталі: Працівникам поліції знадобилося кілька годин для розшуку та затримали одного з нападників.
Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення.
За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Передісторія:
- 16 серпня близько 10-ї ранку двоє невідомих напали на народного депутата Віталія Купрія у Київській області: його облили рідиною, схожою на екскременти, і зникли на автомобілі "Опель".
- За словами Купрія, охоронцям житлового комплексу, біля якого на нього напади, вдалося вихопити в одного з нападників сумку з документами й телефоном. Нардеп стверджує, що на нього напав громадянин Чечні Руслан Хажмурзаєв.
- Купрій – нардеп VIII скликання Верховної Ради (у 2015 році він вийшов із фракції БПП). У 2019 році він балотувався на посаду президента. У новому парламенті Купрія не буде.
- Купрій був радником голови Дніпропетровської ОДА олігарха Ігоря Коломойського. Також він був одним з лідерів партії Коломойського "УКРОП".