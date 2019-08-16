Нападника на депутата Купрія вже затримали – поліція

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 17:42

Джерело: відділ комунікації поліції в Київській області.

Поліцейські Київської області завершили операцію "Перехоплення", затримавши нападника на народного депутата Віталія Купрія.

Ним виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.

 

Також знайшли автомобіль, на якому зникли нападники.

Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучено у якості речового доказу.

 

  

Деталі: Працівникам поліції знадобилося кілька годин для розшуку та затримали одного з нападників.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення.    

За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Передісторія:

  • 16 серпня близько 10-ї ранку двоє невідомих напали на народного депутата Віталія Купрія у Київській області: його облили рідиною, схожою на екскременти, і зникли на автомобілі "Опель".
  • За словами Купрія, охоронцям житлового комплексу, біля якого на нього напади, вдалося вихопити в одного з нападників сумку з документами й телефоном. Нардеп стверджує, що на нього напав громадянин Чечні Руслан Хажмурзаєв.
  • Купрій – нардеп VIII скликання Верховної Ради (у 2015 році він вийшов із фракції БПП). У 2019 році він балотувався на посаду президента. У новому парламенті Купрія не буде.
  • Купрій був радником голови Дніпропетровської ОДА олігарха Ігоря Коломойського. Також він був одним з лідерів партії Коломойського "УКРОП".

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Теми: поліція Київська область кримінал


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