Нападника на депутата Купрія вже затримали – поліція

Джерело: відділ комунікації поліції в Київській області.

Поліцейські Київської області завершили операцію "Перехоплення", затримавши нападника на народного депутата Віталія Купрія.

Ним виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Також знайшли автомобіль, на якому зникли нападники.

Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучено у якості речового доказу.

Деталі: Працівникам поліції знадобилося кілька годин для розшуку та затримали одного з нападників.

Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення.

За фактом нападу на народного депутата відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Передісторія: