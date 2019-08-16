Напавшего на депутата Куприя уже задержали – полиция
Пятница, 16 августа 2019, 17:42
Источник: отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Полицейские Киевской области завершили операцию "Перехват", задержав нападавшего на народного депутата Виталия Куприя.
Им оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.
Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие.
Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.
Детали: Работникам полиции понадобилось несколько часов для розыска и задержания одного из нападавших.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.
По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Предыстория:
- 16 августа около 10-ти утра двое неизвестных напали на народного депутата Виталия Куприя в Киевской области: его облили жидкостью, похожей на экскременты, и скрылись на автомобиле "Опель".
- По словам Куприя, охранникам жилого комплекса, возле которого на него напали, удалось выхватить у одного из нападавших сумку с документами и телефоном. Нардеп утверждает, что на него напал гражданин Чечни Руслан Хажмурзаев.
- Куприй – нардеп VIII созыва Верховной Рады (в 2015 году он вышел из фракции БПП). В 2019 году он баллотировался на пост президента. В новом парламенте Куприя не будет.
- Куприй был советником главы Днепропетровской ОГА олигарха Игоря Коломойского. Также он был одним из лидеров партии Коломойского "УКРОП".