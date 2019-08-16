Напавшего на депутата Куприя уже задержали – полиция

Источник: отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Полицейские Киевской области завершили операцию "Перехват", задержав нападавшего на народного депутата Виталия Куприя.

Им оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие.

Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято в качестве вещественного доказательства.

Детали: Работникам полиции понадобилось несколько часов для розыска и задержания одного из нападавших.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Предыстория: