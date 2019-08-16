ЦВК визнала обраним останнього кандидата в нардепи

Джерело: ЦВК

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №210 міста Прилуки Чернігівської області.

Дослівно: "ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В."

Що передувало: 16 серпня до Комісії надійшли звернення та скарги з ОВК округу №210. Члени комісії, кандидат у нардепи в цьому окрузі Приходько Б.В., інші суб’єкти виборчого процесу повідомили про перешкоджання діяльності комісії. До звернення додали акти і відеоматеріали.

Також того самого дня до ЦВК звернулася голова комісії округу. З її повідомлення стало відомо, що 15 серпня комісія без законних на це підстав прийняла рішення опрацювати списки виборців і витяги зі списку виборців на окремих виборчих дільницях цього округу.

Комісія розглянула ці звернення і визнала дії комісії одномандатного виборчого округу №210 такими, що не зумовлюють правових наслідків.

Передісторія: