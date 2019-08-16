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ЦВК визнала обраним останнього кандидата в нардепи

П'ятниця, 16 серпня 2019, 22:49
ЦВК визнала обраним останнього кандидата в нардепи

Джерело: ЦВК

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №210 міста Прилуки Чернігівської області.

Дослівно: "ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В."

 

Що передувало: 16 серпня до Комісії надійшли звернення та скарги з ОВК округу №210. Члени комісії, кандидат у нардепи в цьому окрузі Приходько Б.В., інші суб’єкти виборчого процесу повідомили про перешкоджання діяльності комісії. До звернення додали акти і відеоматеріали.

Також того самого дня до ЦВК звернулася голова комісії округу. З її повідомлення стало відомо, що 15 серпня комісія без законних на це підстав прийняла рішення опрацювати списки виборців і витяги зі списку виборців на окремих виборчих дільницях цього округу.

Комісія розглянула ці звернення і визнала дії комісії одномандатного виборчого округу №210 такими, що не зумовлюють правових наслідків.

Передісторія: 

  • В одномандатному виборчому окрузі №210 окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси і оголосити переможця у відведений для цього виборчим законом термін - до 5 серпня. ЦВК констатувала неможливість встановлення результатів у цьому окрузі.
  • За даними на сайті ЦВК від 6 серпня, на окрузі №210 перемагав самовисуванець Сергій Коровченко – 21,24% голосів виборців. Його найближчий суперник, самовисуванець Борис Приходько, відставав від Коровченка на 101 голос.
  • Кандидат Сергій Коровченко фігурував у "плівках Глазьєва" – телефонних розмовах стосовно захоплення Криму Росією, що їх записали українські спецслужби у лютому 2014 року.
  • Сам Коровченко поставив ці записи під сумнів і пояснив свою можливу присутність на них тим, що росіяни могли мати плани щодо нього для легітимізації псевдореферендуму. За його словами, під час анексії його не було на території півострова.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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