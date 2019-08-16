ЦВК визнала обраним останнього кандидата в нардепи
Джерело: ЦВК
Центральна виборча комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №210 міста Прилуки Чернігівської області.
Дослівно: "ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В."
Що передувало: 16 серпня до Комісії надійшли звернення та скарги з ОВК округу №210. Члени комісії, кандидат у нардепи в цьому окрузі Приходько Б.В., інші суб’єкти виборчого процесу повідомили про перешкоджання діяльності комісії. До звернення додали акти і відеоматеріали.
Також того самого дня до ЦВК звернулася голова комісії округу. З її повідомлення стало відомо, що 15 серпня комісія без законних на це підстав прийняла рішення опрацювати списки виборців і витяги зі списку виборців на окремих виборчих дільницях цього округу.
Комісія розглянула ці звернення і визнала дії комісії одномандатного виборчого округу №210 такими, що не зумовлюють правових наслідків.
Передісторія:
- В одномандатному виборчому окрузі №210 окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси і оголосити переможця у відведений для цього виборчим законом термін - до 5 серпня. ЦВК констатувала неможливість встановлення результатів у цьому окрузі.
- За даними на сайті ЦВК від 6 серпня, на окрузі №210 перемагав самовисуванець Сергій Коровченко – 21,24% голосів виборців. Його найближчий суперник, самовисуванець Борис Приходько, відставав від Коровченка на 101 голос.
- Кандидат Сергій Коровченко фігурував у "плівках Глазьєва" – телефонних розмовах стосовно захоплення Криму Росією, що їх записали українські спецслужби у лютому 2014 року.
- Сам Коровченко поставив ці записи під сумнів і пояснив свою можливу присутність на них тим, що росіяни могли мати плани щодо нього для легітимізації псевдореферендуму. За його словами, під час анексії його не було на території півострова.
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