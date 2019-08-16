ЦИК признала избранным последнего кандидата в нардепы
Источник: ЦИК
Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в одномандатном избирательном округе №210 в Прилуках Черниговской области.
Дословно: "ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО №210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В."
Что было раньше: 16 августа в Комиссию поступили обращения и жалобы с ОИК округа №210. Члены комиссии, кандидат в нардепы в округе Приходько Б.В., другие субъекты избирательного процесса сообщили о препятствовании деятельности комиссии. К обращению добавили акты и видеоматериалы.
В тот же день в ЦИК обратилась председатель комиссии округа. Из ее сообщения стало известно, что 15 августа комиссия без законных на то оснований приняла решение обработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей на отдельных избирательных участках этого округа.
Комиссия рассмотрела эти обращения и признала действия комиссии одномандатного избирательного округа №210 не имеющими правовых последствий.
Предыстория:
- В одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и объявить победителя в отведенный для этого избирательным законом срок – до 5 августа. ЦИК констатировала невозможность установления результатов в этом округе.
- По данным на сайте ЦИК от 6 августа, в округе №210 побеждал самовыдвиженец Сергей Коровченко – 21,24% голосов избирателей. Его ближайший соперник, самовыдвиженец Борис Приходько, отставал от Коровченко на 101 голос.
- Сергей Коровченко фигурировал в "пленках Глазьева" – телефонных разговорах о захвате Крыма Россией, записанных украинскими спецслужбами в феврале 2014 года.
- Сам Коровченко поставил эти записи под сомнение и объяснил свое возможное присутствие на них тем, что россияне могли иметь на него планы с целью легитимизации псевдореферендума. По его словам, во время аннексии его не было на территории полуострова.