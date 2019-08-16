ЦИК признала избранным последнего кандидата в нардепы

Источник: ЦИК

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в одномандатном избирательном округе №210 в Прилуках Черниговской области.

Дословно: "ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО №210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В."

Что было раньше: 16 августа в Комиссию поступили обращения и жалобы с ОИК округа №210. Члены комиссии, кандидат в нардепы в округе Приходько Б.В., другие субъекты избирательного процесса сообщили о препятствовании деятельности комиссии. К обращению добавили акты и видеоматериалы.

В тот же день в ЦИК обратилась председатель комиссии округа. Из ее сообщения стало известно, что 15 августа комиссия без законных на то оснований приняла решение обработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей на отдельных избирательных участках этого округа.

Комиссия рассмотрела эти обращения и признала действия комиссии одномандатного избирательного округа №210 не имеющими правовых последствий.

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