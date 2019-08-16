Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК признала избранным последнего кандидата в нардепы

Пятница, 16 августа 2019, 22:49
ЦИК признала избранным последнего кандидата в нардепы

Источник: ЦИК 

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в одномандатном избирательном округе №210 в Прилуках Черниговской области. 

Дословно: "ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО №210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В."

Что было раньше: 16 августа в Комиссию поступили обращения и жалобы с ОИК округа №210. Члены комиссии, кандидат в нардепы в округе Приходько Б.В., другие субъекты избирательного процесса сообщили о препятствовании деятельности комиссии. К обращению добавили акты и видеоматериалы. 

В тот же день в ЦИК обратилась председатель комиссии округа. Из ее сообщения стало известно, что 15 августа комиссия без законных на то оснований приняла решение обработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей на отдельных избирательных участках этого округа. 

Комиссия рассмотрела эти обращения и признала действия комиссии одномандатного избирательного округа №210 не имеющими правовых последствий.

Предыстория:

  • В одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и объявить победителя в отведенный для этого избирательным законом срок – до 5 августа. ЦИК констатировала невозможность установления результатов в этом округе.
  • По данным на сайте ЦИК от 6 августа, в округе №210 побеждал самовыдвиженец Сергей Коровченко – 21,24% голосов избирателей. Его ближайший соперник, самовыдвиженец Борис Приходько, отставал от Коровченко на 101 голос. 
  • Сергей Коровченко фигурировал в "пленках Глазьева" –  телефонных разговорах о захвате Крыма Россией, записанных украинскими спецслужбами в феврале 2014 года. 
  • Сам Коровченко поставил эти записи под сомнение и объяснил свое возможное присутствие на них тем, что россияне могли иметь на него планы с целью легитимизации псевдореферендума. По его словам, во время аннексии его не было на территории полуострова.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: