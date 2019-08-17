Війна на сході: Окупанти здійснили 12 обстрілів за добу

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Субота, 17 серпня 2019, 07:41

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці дванадцять разів порушили режим припинення вогню на сході України.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- чотири рази неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; 
- поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- в районі Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат з боку сил ООС не було.

Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Павлополя з автоматичного гранатомета.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС бойові дії


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