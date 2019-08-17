Война на востоке: Оккупанты совершили 12 обстрелов за сутки

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:

- четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе Крымского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь со стороны сил ООС не было.

С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Павлополя из автоматического гранатомета.

Напомним: