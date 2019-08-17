Война на востоке: Оккупанты совершили 12 обстрелов за сутки
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
- четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Крымского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь со стороны сил ООС не было.
С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Павлополя из автоматического гранатомета.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.