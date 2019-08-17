Українець, якого схопили в Криму і який відсидів 3 роки в РФ, повернувся додому

Джерело: Кримська правозахисна група

Українець Володимир Присич, якого ФСБ Росії затримала в Криму в серпні 2016 року і якому дали 3 роки колонії, повернувся додому.

Дослівно: "Громадянин України Володимир Присич, якого в 2016 році затримала в Криму ФСБ РФ і в ЗМІ назвала "шпигуном української розвідки", звільнений з російської колонії і 15 серпня 2019 року доставлений в Україну".

Володимир Присич

Деталі: Присич вже перебуває вдома, в Харківській області, в родинному колі. Українець почувається задовільно, але потребує лікування і реабілітації.

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