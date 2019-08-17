Українець, якого схопили в Криму і який відсидів 3 роки в РФ, повернувся додому
Джерело: Кримська правозахисна група
Українець Володимир Присич, якого ФСБ Росії затримала в Криму в серпні 2016 року і якому дали 3 роки колонії, повернувся додому.
Дослівно: "Громадянин України Володимир Присич, якого в 2016 році затримала в Криму ФСБ РФ і в ЗМІ назвала "шпигуном української розвідки", звільнений з російської колонії і 15 серпня 2019 року доставлений в Україну".
Деталі: Присич вже перебуває вдома, в Харківській області, в родинному колі. Українець почувається задовільно, але потребує лікування і реабілітації.
Передісторія:
- 10 серпня 2016 року російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.
- Президент Росії Володимир Путін звинуватив владу України в тому, що вона "переходить до терору".
- Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.
- За твердженням ФСБ РФ, "одним із організаторів відвернених терактів є Панов Євгеній Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України". Пізніше було назване ім'я ще одного затриманого – Андрія Захтія. Ім'я третього затриманого – Редван Сулейманов.
- Четвертим фігурантом у так званій справі "українських диверсантів", затриманих в серпні 2016 року в Криму, був Присич.
- Далекобійника з Харківської області Присича затримали 13 серпня 2016 року в Севастополі.
- 14 серпня 2016 року Присич під тиском співробітників ФСБ і катуванням електричним струмом зізнався в шпигунстві проти РФ.
- Однак українець відмовився від цих свідчень, як тільки його родичі уклали договір з незалежними адвокатами.
- 8 травня 2017 року Гагарінський суд окупованого Севастополя засудив українця до 3 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за нібито зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 КК РФ). За даними Кримської правозахисної групи, наркотики підкинули українцеві в автомобіль, коли його катували і примушували зізнатися в шпигунстві.
- Присич відбував незаконне покарання в російській колонії Кабардино-Балкарії.
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