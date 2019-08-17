Украинец, схваченный в Крыму и отсидевший 3 года в РФ, вернулся домой

Источник: Крымская правозащитная группа

Украинец Владимир Присич, которого ФСБ России задержала в Крыму в августе 2016 года и которому дали 3 года колонии, вернулся домой.

Дословно: "Гражданин Украины Владимир Присич, которого в 2016 году задержала в Крыму ФСБ РФ и в СМИ назвала "шпионом украинской разведки", освобожден из российской колонии и 15 августа 2019 года доставлен в Украину".

Владимир Присич

Детали: Присич уже находится дома, в Харьковской области, в кругу семьи. Украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации.



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