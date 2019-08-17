Украинец, схваченный в Крыму и отсидевший 3 года в РФ, вернулся домой
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Суббота, 17 августа 2019, 10:06
Источник: Крымская правозащитная группа
Украинец Владимир Присич, которого ФСБ России задержала в Крыму в августе 2016 года и которому дали 3 года колонии, вернулся домой.
Дословно: "Гражданин Украины Владимир Присич, которого в 2016 году задержала в Крыму ФСБ РФ и в СМИ назвала "шпионом украинской разведки", освобожден из российской колонии и 15 августа 2019 года доставлен в Украину".
Детали: Присич уже находится дома, в Харьковской области, в кругу семьи. Украинец чувствует себя удовлетворительно, но нуждается в лечении и реабилитации.
Предыстория:
- 10 августа 2016 года российская ФСБ распространила заявление о якобы двух попытках украинских военных напасть на Крым и устроить там теракты, во время которых погибли российский военный и боец ФСБ.
- Президент России Владимир Путин обвинил власти Украины в том, что они "переходят к террору".
- Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а секретарь СНБО Александр Турчинов – истерическими и лживыми.
- По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины". Позже было названо имя еще одного задержанного – Андрея Захтия. Имя третьего задержанного – Редван Сулейманов.
- Четвертым фигурантом в так называемом деле "украинских диверсантов", задержанных в августе 2016 года в Крыму, был Присич.
- Дальнобойщика из Харьковской области Присича задержали сотрудники ФСБ РФ 13 августа 2016 года в Севастополе.
- 14 августа 2016 года Присич под давлением сотрудников ФСБ и пытками электрическим током признался в шпионаже против РФ.
- Однако украинец отказался от этих показаний, как только его родственники заключили договор с независимыми адвокатами.
- 8 мая 2017 года Гагаринский суд оккупированного Севастополя приговорил украинца к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за якобы хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). По данным Крымской правозащитной группы, наркотики были подброшены украинцу в автомобиль, когда его пытали и заставляли признаться в шпионаже.
- Присич отбывал незаконное наказание в российской колонии Кабардино-Балкарии.
Украинская правда
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