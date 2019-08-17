Затримали наркобарона і трьох силовиків: могли сприяти його втечі в аеропорту
Субота, 17 серпня 2019, 10:28
Джерело: сайт СБУ
СБУ заявляє, що втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера під час його екстрадиції в аеропорту "Бориспіль" могли посприяти троє співробітників служби. Наразі силовиків і наркобарона затримали.
Дослівно: "Затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиційних заходів".
Деталі: В СБУ також повідомили, що затримали і самого наркобарона. Його спіймали в одній з областей нашої країни.
Найближчим часом Сільвера планують екстрадувати до Ізраїлю.
Передісторія:
- 15 серпня Амос Дов Сільвер, засновник мережі масового розповсюдження каннабісу Telegrass, утік від правоохоронців в Україні буквально перед екстрадицією до Ізраїлю.
- Перед посадкою на літак до Тель-Авіва у київському аеропорту з Сілвера зняли електронний браслет, щоб він міг пройти метало детектор, – і наркоторговець утік.
- Співробітників СБУ, які відповідали за екстрадицію Сільвера, відсторонили від виконання службових обов’язків.
Українська правда