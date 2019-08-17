Джерело: сайт СБУ

СБУ заявляє, що втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера під час його екстрадиції в аеропорту "Бориспіль" могли посприяти троє співробітників служби. Наразі силовиків і наркобарона затримали.

Дослівно: "Затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиційних заходів".

Деталі: В СБУ також повідомили, що затримали і самого наркобарона. Його спіймали в одній з областей нашої країни.

Найближчим часом Сільвера планують екстрадувати до Ізраїлю.

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