Задержали наркобарона и трех силовиков: могли способствовать его бегству в аэропорту
Суббота, 17 августа 2019, 10:28
Источник: сайт СБУ
СБУ заявляет, что побегу наркобарона Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь" могли помочь трое сотрудников службы. Сейчас силовиков и наркобарона задержали.
Дословно: "Задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий".
Детали: В СБУ также сообщили, что задержали и самого наркобарона. Его поймали в одной из областей нашей страны.
В ближайшее время Сильвера планируют экстрадировать в Израиль.
Предыстория:
- 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.
- Перед посадкой в самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал.
- Сотрудники СБУ, отвечающих за экстрадицию, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Украинская правда