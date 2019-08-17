Источник: сайт СБУ

СБУ заявляет, что побегу наркобарона Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь" могли помочь трое сотрудников службы. Сейчас силовиков и наркобарона задержали.

Дословно: "Задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий".

Детали: В СБУ также сообщили, что задержали и самого наркобарона. Его поймали в одной из областей нашей страны.

В ближайшее время Сильвера планируют экстрадировать в Израиль.

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