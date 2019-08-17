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Задержали наркобарона и трех силовиков: могли способствовать его бегству в аэропорту

Суббота, 17 августа 2019, 10:28
Задержали наркобарона и трех силовиков: могли способствовать его бегству в аэропорту

Источник: сайт СБУ

СБУ заявляет, что побегу наркобарона Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь" могли помочь трое сотрудников службы. Сейчас силовиков и наркобарона задержали.

Дословно: "Задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий".

Детали: В СБУ также сообщили, что задержали и самого наркобарона. Его поймали в одной из областей нашей страны.

В ближайшее время Сильвера планируют экстрадировать в Израиль.

Предыстория:

  • 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, сбежал от правоохранителей в Украине перед самой экстрадицией в Израиль.
  • Перед посадкой в ​​самолет на Тель-Авив в киевском аэропорту с Силвера сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, – и наркоторговец сбежал. 
  • Сотрудники СБУ, отвечающих за экстрадицию, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Украинская правда

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Темы: СБУкриминалИзраиль
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