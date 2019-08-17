Зеленський: За трагедію в Одесі відповість власник готелю

2158 переглядів
Субота, 17 серпня 2019, 11:23

Джерело: пост президента Володимира Зеленського у Facebook

Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в одеському готелі злочинним недбальством і пообіцяв, що особисто простежить, щоб власник будівлі поніс покарання.

Пряма мова: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Деталі: Зеленський відзначив, що вісім людських життів забрала не війна чи обстріли, в "злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки".

Президент також висловив співчуття рідним і близьким загиблих та подякував рятувальникам, поліції і одеситу, який прихистив урятованих постояльців готелю. 

Передісторія:

  • Уночі 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа, у результаті якої загинули 8 людей. Ще десятеро – госпіталізовані.  
  • Поліція за даним фактом відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Одеса пожежа жертви


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Корпуси для БТР: Укроборонпром відповів заводу, який поскаржився Зеленському 16 серпня 2019, 19:40
Працівники заводу на Харківщині поскаржились Зеленському на Укроборонпром 16 серпня 2019, 17:26
Зеленський відмовив "РИА Новости" в інтерв'ю 16 серпня 2019, 14:14
Усі новини
Головні новини
Затримали накробарона і трьох силовиків: могли сприяти його втечі в аеропорту
В Інституті раку викрили "схему" наживи на онкохворих – поліція
В Одесі горів готель, загинуло 8 осіб
ЦВК визнала обраним останнього кандидата в нардепи
Усі новини
здоров'я

Втрачаєте свідомість? 5 причин не бігти одразу до лікаря

подкаст

В чому різниця між НАБУ, НАЗК та САП?

здоров'я

Як схуднути та не втратити здоров'я