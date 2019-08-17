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Зеленський: За трагедію в Одесі відповість власник готелю

Субота, 17 серпня 2019, 11:23
Зеленський: За трагедію в Одесі відповість власник готелю

Джерело: пост президента Володимира Зеленського у Facebook

Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в одеському готелі злочинним недбальством і пообіцяв, що особисто простежить, щоб власник будівлі поніс покарання.

Пряма мова: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Деталі: Зеленський відзначив, що вісім людських життів забрала не війна чи обстріли, в "злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки".

Президент також висловив співчуття рідним і близьким загиблих та подякував рятувальникам, поліції і одеситу, який прихистив урятованих постояльців готелю. 

Передісторія:

  • Уночі 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа, у результаті якої загинули 8 людей. Ще десятеро – госпіталізовані.  
  • Поліція за даним фактом відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОдесапожежажертви
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