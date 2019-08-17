Зеленский: За трагедию в Одессе ответит владелец отеля
Источник: пост президента Владимира Зеленского в Facebook
Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
Прямая речь: "Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".
Детали: Зеленский отметил, что восемь человеческих жизней забрала не война или обстрелы, а "преступная халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности".
Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полиции и одесситу, который приютил спасенных постояльцев отеля.
Предыстория:
- Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять – госпитализированы.
- Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua