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Зеленский: За трагедию в Одессе ответит владелец отеля

Суббота, 17 августа 2019, 11:23
Зеленский: За трагедию в Одессе ответит владелец отеля

Источник: пост президента Владимира Зеленского в Facebook

Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.

Прямая речь: "Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Детали: Зеленский отметил, что восемь человеческих жизней забрала не война или обстрелы, а "преступная халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности".

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полиции и одесситу, который приютил спасенных постояльцев отеля.

Предыстория:

  • Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять – госпитализированы. 
  • Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОдессапожаржертвы
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