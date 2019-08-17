Зеленский: За трагедию в Одессе ответит владелец отеля

Источник: пост президента Владимира Зеленского в Facebook

Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.

Прямая речь: "Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Детали: Зеленский отметил, что восемь человеческих жизней забрала не война или обстрелы, а "преступная халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности".

Президент также выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полиции и одесситу, который приютил спасенных постояльцев отеля.

Предыстория: