ООС: бойовики 8 разів відкривали вогонь

Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано один обстріл.

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про ситуацію станом на 7 годину 18 серпня повідомив штаб ООС .

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.

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