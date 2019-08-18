ООС: бойовики 8 разів відкривали вогонь

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Неділя, 18 серпня 2019, 07:27

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про ситуацію станом на 7 годину 18 серпня повідомив штаб ООС

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано один обстріл.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС


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